Comeback-Könige: 3 Aktien, die wie Phoenix aus der Asche auferstehen!

Comeback-Könige: Wie Phönix aus der Asche – ein Szenario, auf das viele Anleger warten. Insbesondere bei stark abverkauften Werten kann diese Strategie aber zu hohen Renditen führen.

Sogenannte „Comeback-Könige“ sind Unternehmen, die in der Vergangenheit mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, sich aber erfolgreich zurückgemeldet haben. Dazu dürften Mattel (WKN: 851704), die Pulte Group (WKN: 854435) und Royal Caribbean (WKN: 886286) gehören.

Mattel: Wiederbelebung des Spielzeug-Riesen mit Barbie-Film?

Mattel, einst ein führender Name in der Spielzeugindustrie, hatte in den letzten Jahren mit sinkenden Umsätzen und einem schwächelnden Aktienkurs zu kämpfen. Die Konkurrenz durch digitale Unterhaltungsmedien und veränderte Konsumtrends haben dem Unternehmen zugesetzt. Zusätzlich belastete, dass sich Disney (WKN: 855686) 2016 von Mattel abwandte und seine Lizenzrechte für Spielzeugfiguren nicht mehr beim Barbie-Hersteller ließ.

Doch Mattel ließ sich nicht entmutigen. Das Unternehmen investierte in innovative Produktlinien und Partnerschaften. Mit beliebten Marken wie Barbie und Hot Wheels versuchte er den Neustart. 2020 wurde erstmals der Negativtrend auf operativer Ebene gebrochen. Für Euphorie sorgt der neue Barbie-Film, der in den Kinos ein Kassenschlager ist. Ob er auch das Produktportfolio langfristig beleben kann, bleibt abzuwarten.

Das beeindruckende Comeback von Mattel trieb auch den Aktienkurs in die Höhe. Nach einem Tiefststand von weniger als 8 US-Dollar pro Aktie im Frühjahr 2020 notiert die Aktie heute wieder bei über 20 US-Dollar.

Pulte Group: Immobilienmarkt trotz steigender Zinsen im Aufwind

Die Pulte Group, ein führendes Bauunternehmen in den USA, stand während der Finanzkrise in den 2000er Jahren vor großen Herausforderungen. Der Immobilienmarkt brach ein und das Unternehmen musste hohe Verluste hinnehmen.

Als einer der Marktführer im Bau und Verkauf von Einfamilienhäusern in den USA ist das Unternehmen jedoch nie von der Bildfläche verschwunden. Im Gegenteil: Seit 2012 schreibt das Unternehmen durchgehend schwarze Zahlen, die Umsätze steigen.

Eine kluge Neuausrichtung und ein starker Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit dürften dazu beigetragen haben. Die Nachfrage nach Eigenheimen ist dabei ungebrochen und in Kombination mit einer robusten Baukonjunktur hat sich auch der Aktienkurs der Pulte Group merklich erholen können.

Heute werden Rekordpreise von über 80 US-Dollar pro Aktie verlangt. Nach der Finanzkrise war die Aktie für rund 4 US-Dollar zu haben.

Auch die hohen Zinsen scheinen dem Bauboom keinen Abbruch zu tun. Ob das so bleibt, muss abgewartet werden. Generell sollte man bei zyklischen und kapitalintensiven Aktien immer vorsichtig sein. Sie reagieren in der Regel sehr sensibel auf Veränderungen der Rahmenbedingungen.

Royal Caribbean: Die Kreuzfahrtbranche erobert die Welt zurück

Auch die Kreuzfahrtbranche hat eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Sie wurde von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hart getroffen. Royal Caribbean, eine der größten Kreuzfahrtgesellschaften der Welt, war keine Ausnahme.

Die Aktien des Unternehmens fielen wie ein Stein im Wasser, als die Kreuzfahrten wegen der Kontaktrestriktionen weltweit eingestellt wurden. Doch das war nicht der Untergang des Unternehmens. Mit neuen Krediten und Eigenkapital wurde die Lage überbrückt, es wurde in die Sicherheit der Passagiere investiert. Mit neuen Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen, umfassenden Marketingkampagnen und dem Abklingen der Pandemie kehrte schließlich die starke Nachfrage nach Kreuzfahrten schließlich zurück.

Auch der Aktienkurs erholte sich wieder auf ein Niveau von 100 US-Dollar. Im Jahr 2020 konnte die Aktie für weniger als 25 US-Dollar erworben werden. Damit ist Royal Caribbean ein echter Comeback-König.

Fazit zu den Comeback-Königen

Comeback-Könige sind Geschichten von Unternehmen, die allen Widrigkeiten trotzen und erfolgreich wieder auferstehen. Mattel, die Pulte Group und Royal Caribbean sind nur einige Beispiele für solche Erfolgsgeschichten.

Auch die Aktienkurse honorieren diese Entwicklung mit überdurchschnittlichen Kurssteigerungen. Aber es gibt auch Risiken. Diese gilt es im Vorfeld gut abzuschätzen, denn der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Turnaround und einer Insolvenz ist meines Erachtens nicht weit.

