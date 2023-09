dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte die Verluste vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 15 608 Punkte. Vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag rücken damit das Vorwochentief bei 15 577 Punkten und die runde Marke von 15 500 Punkten ins Visier. Nicht weit darunter liegen auch die viel beachteten 200-Tagen-Linien als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Vor allem in US-Technologiewerten hatten sich am Abend Zinssorgen wieder bemerkbar gemacht. Für die zuletzt stabilisierten Nasdaq-Indizes ging es wieder um gut ein Prozent abwärts.

USA: - IM MINUS - Die Richtungssuche an den US-Börsen geht weiter. Nach Erholungsgewinnen zum Wochenstart ging es am Dienstag wieder abwärts. Dabei hielt sich der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial weitgehend stabil. Er wurde gestützt von Kursgewinnen der US-Banken und der Ölaktie Chevron. Der Dow, dem zeitweise der Dreh ins Plus gelang, schloss 0,05 Prozent schwächer bei 34 645,99 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,57 Prozent auf 4461,90 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,11 Prozent auf 15 289,74 Zähler abwärts, womit seine Vortagesgewinne wieder fast ausradiert wurden. Am Montag hatte nicht zuletzt der Kurssprung der Tesla -Aktie nach einer positiven Studie von Morgan Stanley für ein Plus von 1,2 Prozent gesorgt.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch nervös gezeigt. Vor den um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwarteten Daten zu den US-Verbraucherpreisen und US-Realeinkommen wollten sie keine größeren Risiken eingehen. Nicht wenige scheinen durchaus mit einer negativen Inflationsüberraschung zu rechnen. Da könnte die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche den Leitzins doch noch einmal anheben. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sowie der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fielen moderat. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsschluss leicht im Minus.

DAX 15715,53 -0,54% XDAX 15707,59 -0,83% EuroSTOXX 50 4242,27 -0,28% Stoxx50 3964,53 -0,04% DJIA 34645,99 -0,05% S&P 500 4461,90 -0,57% NASDAQ 100 15289,74 -1,11%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 130,41 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0750 -0,04% USD/Yen 147,38 0,20% Euro/Yen 158,44 0,17%

ROHÖL:

Brent 92,21 +0,15 USD WTI 89,04 +0,21 USD

/mis