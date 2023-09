PDD HOLDINGS - Auf zu neuen bzw. alten Höhen?

PDD Holdings Inc - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 98,880 $ (Nasdaq)

Die Aktie von PDD Holdings befindet sich seit März 2023 in einer Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte am 27. Januar 2023 zu einem Hoch bei 106,38 USD.

Nach einem Rücksetzer auf das log. 38,2 % Retracement kam es am 25. Juli zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Jahreshoch. Nach einem Zwischenhoch bei 92,79 USD konsolidierte die Aktie in einer bullischen Flagge bis an den gebrochenen Abwärtstrend und habe danach deutlich ab. Innerhalb wenige Tage schoss die Aktie von 75,44 USD bis auf ein Hoch bei 103,60 USD und damit nahe an das Jahreshoch nach oben.

Nach einem kleinen Rücksetzer auf das Zwischenhoch bei 92,79 USD scheint die Aktie seit gestern einen neuen Rallyversuch zu unternehmen.

Kaufwelle könnte angelaufen sein

Die Aktie von PDD Holdings könnte in den nächsten Tagen den Widerstandsbereich zwischen 103,60 USD und 106,38 USD erneut testen. Gelingt der Aktie ein Ausbruch über diesen Bereich, dann wäre eine weitere Rally gen 153,00 bis 158,70 USD und damit an das Abwärtsgap vom 17. März 2021 möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 91,77 USD und damit unter das kurzfristige log. 38,2 %-Retracement abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 82,37 bis 81,63 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von PDD Holdings hat die Chance auf eine weitere Rally. Allerdings muss sie dafür noch einen wichtigen Widerstandsbereich durchbrechen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)