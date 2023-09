Adobe prognostiziert dank KI Quartalsgewinn über Erwartungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der Photoshop"-Anbieter Adobe prognostiziert einen Gewinn für das laufende Quartal, der über den Schätzungen der Analysten liegt.

Grund für den optimistischen Ausblick seien neue KI-Funktionen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Adobe erwartet für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn zwischen 4,10 und 4,15 Dollar pro Aktie - verglichen mit der durchschnittlichen Schätzung der Experten von lediglich 4,06 Dollar pro Aktie. In den vergangenen sechs Monaten hat Adobe kontinuierlich neue KI-Funktionen zu seinen Programmen hinzugefügt, darunter die Möglichkeit, Bilder aus Text zu generieren. Das Unternehmen plant, die Preise für seine Produkte ab November zu erhöhen. In dem am 1. September beendeten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 4,09 Dollar pro Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen von 3,98 Dollar pro Aktie. Der Quartalsumsatz lag bei 4,89 Milliarden Dollar - verglichen mit den Schätzungen von 4,87 Milliarden Dollar.

