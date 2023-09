MTU peilt ein strammes Wachstum bis 2025 an. Der Marktführer ist günstig zu haben!

MTU ist ein Pionier der Luftfahrt

MTU gehört zu den führenden Entwicklern und Herstellern von Triebwerken für die zivile Luftfahrt, Hubschraubern sowie militärischen Fluggeräten. Es wird geschätzt, rund 30 % aller Airlines-Jets sind mit den Triebwerken von MTU ausgestattet. Ein Großkunde ist Airbus mit seinem A320neo. MTU operiert auf einem oligopolistischen Markt mit ausgeprägten Eintrittsbarrieren sowie hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, um überhaupt erst mal Produkte anbieten zu können. Das schirmt neue Wettbewerber ab. Die große Kompetenz von MTU liegt bei den Hochdruckverdichtern sowie Niederdruckturbinen. Im Wartungsgeschäft werden die Wachstumsprogramme PW1000G, V2500, CFM56 und GE90 abgedeckt.

Langfristige Wachstumstreiber, die für MTU sprechen

Die Luftfahrtindustrie ist von einem langfristigen Expansionspfad geprägt. Mehrere Katalysatoren führen dazu, dass die Perspektive für MTU stark ist. Im Zeitraum 2019 bis 2041 wachsen die Personenkilometer (Revenue Passenger Kilometers), ein Maß für die zu erbringende Transportleistung von Personen, um 3,5 Prozent pro Jahr. Die Tonnenkilometer, die auf die Transportleistung von Frachtgütern abzielt, legen um 3,2 Prozent pro Jahr zu. Das wird dazu führen, dass rund 32.000 neue Jets im Zeitraum 2022 bis 2041 laut MTU ausgeliefert werden. Mit seinem weltweit breitesten Angebot an über 30 Triebwerkstypen sowie der führenden Rolle in der Wartung ist MTU ein Profiteur des Marktwachstums. Denn neben dem Erstverkauf ist vor allem das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sehr lukrativ, welches mit neu in den Dienst gestellten Jets entsteht. Daher ist die global wachsende Flugzeugflotte für MTU positiv.

Unverschuldete Triebwerksqualitäten belasten. Aber die Wachstumsperspektive bis 2025 steht!

MTU ist mit einer 18%igen Beteiligung beim Getriebefan-Triebwerk dabei, welches zusammen mit Pratt&Whitney angeboten wird. Die Amerikaner mussten jetzt einräumen, dass es Qualitätsmängel mit einem Pulvermetall gibt. Ein großer Rückruf ist notwendig. Insgesamt dürften rund 1.200 Triebwerke davon betroffen sein. Bei MTU belastet dies den Umsatz und Ertrag mit rund 1 Milliarde Euro im Jahr 2023. Der Cashflow wird in den Jahren 2024 bis 2026 negativ beeinflusst. Der Qualitätsmangel und die unerwartet hohen Kosten ließen die Aktie von MTU in den letzten Wochen einbrechen. Da es sich um ein von MTU nicht verschuldetes Problem sowie einen Einmaleffekt handelt, wird man künftig den Ertrag um die Aufwendungen aus dem Getriebefan-Inspektionsprogramm bereinigen. Daher rechnet MTU trotz einer Belastung von rund 1 Milliarde Euro weiterhin mit einem bereinigten Umsatz von 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBIT von 800 Millionen Euro. Das Ziel bis zum Jahr 2025 auf einen bereinigten Umsatz von 8 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT von 1 Milliarde Euro zu wachsen, wurde bestätigt. MTU geht davon aus, das operative Geschäft nimmt durch den Vorfall mit dem Getriebefan-Triebwerk keinen nachhaltigen Schaden. Das ist positiv. Denn nach dem Kursverfall ist das auf den Factset-Schätzungen basierende KGV für 2025 auf 12,5 gesunken. Für ein qualitatives Unternehmen ist das sehr moderat.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein MTU Aero Engines AG

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens MTU Aero Engines AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die MTU Aero Engines AG-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW5P6R). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert MTU Aero Engines AG-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens MTU Aero Engines AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 18.09.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion