SECUNET SECURITY - Aktie kurzfristig mit Rallychancen

secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 218,000 € (XETRA)

Die Aktie von secunet Security markierte im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 608,00 EUR. Danach stürzte die Aktie bis September 2022 auf ein Tief bei 163,80 USD ab.

Seit diesem Tief versucht die Aktie einen Boden auszubilden. Dabei scheiterte sie zweimal am Widerstandsbereich um 251,50 EUR. Nach dem letzten Scheitern im Juni testete der Wert den Aufwärtstrend seit September. Ein erster Run endete am EMA 50 (Wochenbasis). Die Aktie setzte fast noch einmal auf den Aufwärtstrend zurück. Dort drehte sie in der letzten Woche leicht nach oben. In dieser Woche kommt es zu weiteren Käufen.

In meinem Musterdepot „Active Trading“, das Bestandteil von stock3 Trademate ist, bin ich bereits am 19. Juli zu 205,00 EUR eine Longposition in der Aktie eingegangen. Bisher hat sich die Position leicht positiv entwickelt. Aber immerhin notiert sie aktuell mit gut 6 % im Plus.

Bodenbildung nach wie vor möglich

Mit dem Verhalten der letzten Tage deutet sich ein kurzfristiger Aufwärtsschub in Richtung 251,50 EUR und damit erneut an den mittelfristig entscheidenden Widerstandsbereich an. Ein Ausbruch darüber wäre ein großes Kaufsignal und würde eine Rally in Richtung 364,80 EUR ermöglichen.

Sollte der Wert unter das Tief aus dem August bei 194,20 EUR abfallen, dann würde eine weitere Verkaufswelle in Richtung 163,80 EUR drohen.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine gute Chance auf eine kurzfristige Rally. Ob daraus auch eine mittelfristige Rally werden kann, bleibt noch abzuwarten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)