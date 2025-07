AKTIE IM FOKUS 2: Auto1 wieder im Plus - JPMorgan sieht Konsensschätzung steigen

(neu: aktueller Kurs, weitere Analystenstimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Kursschwankungen haben am Mittwoch den Handelsverlauf der Auto1-Aktie geprägt. Nach kräftigen Auftaktgewinnen angesichts höher gesteckter Gewinnziele ging es rasch und deutlich abwärts auf den tiefsten Stand seit etwa Mitte Juni in die Verlustzone.

Am Nachmittag stand zuletzt wieder ein Plus von 4,6 Prozent auf 25,72 Euro zu Buche und damit zudem ein bisheriger Jahresgewinn von 65 Prozent. Außerdem eroberte das Papier den Spitzenplatz im MDax an diesem Tag zurück. An das Anfang Juli erreichte Jahreshoch von 28,40 Euro, das zugleich der höchste Stand seit November 2021 gewesen war, kamen die Titel aber nicht heran.

Analysten lobten das Zahlenwerk des Internet-Gebrauchtwagenhändlers, der vor allem mit einer erneuten Anhebung der Gewinnprognose erfreut hatte. Mit seinen im zweiten Quartal verkauften Fahrzeugen habe Auto1 die Erwartungen übertroffen, schrieb etwa Analystin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC. Sie ließ auch das angehobene operative Gewinnziel nicht unbeachtet, schrieb jedoch, dass die durchschnittliche Analystenprognose (Konsens) schon am oberen Ende der neuen Spanne liege. Diese hat das Unternehmen nun mit 160 bis 190 Millionen Euro angegeben, nach bislang 150 bis 180 Millionen Euro.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel lobte vor allem den Umsatz des Online-Gebrauchtwagenhändlers im zweiten Quartal. Dieser sei "deutlich besser als erwartet" ausgefallen. Zudem verwies auch er darauf, dass die durchschnittliche Analystenschätzung für den um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bereits am oberen Ende der Prognosespanne liege. Dennoch rechnet er mit einer nun um etwa 2 bis 3 Prozent steigenden Konsensschätzung auf knapp über 190 Millionen Euro./ck/ajx/he