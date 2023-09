Mastercard gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Kreditkartenkonzern Mastercard Inc. (ISIN: US57636Q1040, NYSE: MA) kündigte am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,57 US-Dollar je Aktie an. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 9. November 2023 (Record day: 9. Oktober 2023).

Die Anteilsinhaber erhalten auf das Jahr hochgerechnet 2,28 US-Dollar Dividende. Beim aktuellen Börsenkurs von 413,53 US-Dollar (Stand: 19. September 2023) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,55 Prozent. Im Dezember 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (49 Cents) eine Anhebung der Dividende um 16 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Nettoumsatz 6,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,5 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Juli 2023 berichtet wurde. Der bereinigte Nettogewinn (non-GAAP) lag bei 2,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,5 Mrd. US-Dollar). Mastercard gehört zu den beiden weltweit größten Kreditkartenkonzernen. Das Unternehmen aus Purchase, New York, wurde 1966 gegründet. Stand Ende März 2023 hatten die Kunden des Konzerns 3,2 Mrd. Karten unter den Marken Mastercard und Maestro herausgegeben.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,92 Prozent im Plus (Stand: 19. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 392,87 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de