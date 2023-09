BYD hat unter seiner Luxus-Teilmarke Yangwang das Premiummodell U8 eingeführt

Die Luxus-Teilmarke von BYD, Yangwang, hat offiziell das Premiummodell U8 zu einem Preis von 1.098.000 RMB der Öffentlichkeit vorgestellt

Die Auslieferung des Premiummodells Yangwang U8 wird im Oktober beginnen

Führende Technologien, darunter die et-Plattform und die DiSus-P-Plattform, verbessern die Geländegängigkeit und Sicherheit des Premiummodells U8.

BYD, der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik und von Power-Akkus hat heute offiziell sein Premiummodell U8 unter seiner Luxus-Teilmarke Yangwang zu einem Preis von 1.098.000 RMB eingeführt und angekündigt, dass die Auslieferung im Oktober des laufenden Jahres beginnen wird.

Dieses außergewöhnliche Fahrzeug ist mit einem Plug-In-Hydridsystem ausgestattet, das eine beeindruckende Reichweite von bis zu 1.000 km bietet und damit sorglose Offroad-Abenteuer ermöglicht. Der Yangwang U8 wird von zwei bahnbrechenden Technologien angetrieben: der et-Plattform und dem DiSus-P Intelligent Hydraulic Body Control System.

Das Premiummodell U8 besitzt einzigartige Funktionen, z.B. die 360-Grad-Wende im Gelände, eine Reifenpannenstabilisierung und eine Notfall-Flotation, die für unvergleichliche Sicherheit, überragende Leistung und ein außergewöhnliches Fahrerlebnis sorgen. Das Premiummodell U8 zielt darauf ab, das Off-Road-Segment mit alternativer Antriebstechnik neu zu definieren.

Umwälzende Elektrofahrzeug-Technologien treiben das Meisterwerk an

Herzstücke des Premiummodells U8 sind die revolutionäre et Plattform und DiSus-P-Technologien. Die et-Plattform von BYD ist die weltweit erste in Serie gefertigte Plattform mit einem Antrieb mit vier unabhängigen Motoren, die Sicherheit und Leistung der Spitzenklasse bietet. Im Vergleich zu herkömmlichen Verbrenner-Fahrzeugen wird hier die Dynamik aller vier Räder durch eine Vektor-Regelung mit vier unabhängigen Motoren gesteuert, was zu schneller Abtastung, präziser Erfassung und robusten Steuerfähigkeiten führt.

Das Premiummodell U8 hat phänomenale 1.200 PS und sprintet in gerade mal 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das präzise Torque Vectoring an den einzelnen Rädern garantiert Stabilität sogar bei einer Reifenpanne und verschiebt damit die Grenzen der aktiven Fahrzeugsicherheit.

Das DiSus Intelligent Body Control System von BYD ist eine weitere bahnbrechende Entwicklung von BYD, die die Wendigkeit und Anpassung an verschiedene Fahrszenarios verbessert. Es vermindert die Gefahr von Überschlägen, minimiert die Verlagerung von Insassen beim Kurvenfahren mit hoher Geschwindigkeiten, beim Beschleunigen oder Abbremsen und schützt das Fahrzeug vor Schäden unter schwierigen Straßenbedingungen.

Ein unvergleichlicher Premium-Off-Roader für den anspruchsvollen Fahrer

Das Premiummodell U8 unterstützt schnelles Gleichstromladen mit bis zu 110 kW. Dies ermöglicht ein Auflagen von 30% auf 80% in lediglich 18 Minuten. Unter extremen Bedingungen, wie z. B. bei Sturzfluten oder Wassergräben im Gelände, kann das Premiummodell U8 bis zu 30 Minuten lang über Wasser bleiben und Stabilität und Steuerfähigkeit für ein schnelles Ausweichen beibehalten.* Seine 6 kW-Vehicle-To-Load (VTL) Entladefähigkeit kann elektronische Geräte und leistungsstarke Ausstattungskomponenten bis zu 25 Stunden lang mit Strom versorgen. Das Premiummodell Yangwang U8 umfasst 38 Hochpräzisions-Komponenten sowie den intelligenten Fahrprozessor NVIDIA DRIVE Orin mit einer Rechenleistung von bis zu 508 TOPS. Das Premiummodell U8 ist mit Blade-Batterien ausgestattet, ergänzt durch die Cell-To-Chassis (CTC) Technologie, die für umfassende Fahrsicherheit sorgt.

Im Fahrgastraum bietet das symmetrische, zweischichtige Cockpit des Premiummodells U8 ein 12,8-Zoll-OLED-Galaxy-Curved-Center-Display, zwei 23,6-Zoll-Längsbildschirme für Fahrer und Beifahrer sowie hochwertige Nappaleder-Sitze in Kombination mit Sapele-Holz aus Afrika. Mit den drei drahtlosen Ladepunkten, die für das 50 kW-Schnellladen geeignet sind, nutzen die Fahrgäste eine bequeme Lademöglichkeit. Zur Ausstattung gehört auch das hochwertige Dynaudio Evidence Audiosystem mit 22 Lautsprechern für eine fesselnde Audio-Erfahrung.

Der zukünftige Weg des Yangwang U8

Anfang dieses Jahres präsentierte BYD seine Luxus-Teilmarke Yangwang, die den Kunden Premium-Dienste verfügbar macht, der Öffentlichkeit. Ausstellungsstücke des Premiummodells U8 werden nun in den Verkaufsräumen großer Städte wie Schanghai, Peking, Guangzhou und Chengdu präsentiert, die Auslieferung ist ab Oktober geplant. Über 60 Läden für den Direktvertrieb von Yangwang sind gerade im Bau und bis Ende des Jahres sollen mehr als 90 Läden im über 40 Städten eröffnen.

Mit seinem unerschütterlichen Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit steht Yangwang für die Zukunft des umweltfreundlicheren Verkehrs. Yangwang soll die Grenzen in der Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik verschieben und eine robuste Leistung, kompromisslose Sicherheit und ein unvergleichliches Fahrerlebnis bieten.

*Bei der Notfall-Flotation handelt es sich um eine passiv ausgelöste Notfall-Funktion. Der Hersteller rät den Nutzer ab, damit ohne gegebenen Anlass zu experimentieren. Wenn diese ausgelöst wurde, muss das Fahrzeug für eine gründliche Überprüfung zum Hersteller zurückgebracht werden.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für bessere Lebensqualität verschrieben hat. Mit dem Ziel vor Augen, den grünen Wandel des globalen Verkehrssektor zu beschleunigen, fokussiert sich BYD auf die Entwicklung reiner Elektrofahrzeuge und von Plug-In-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten Produktionskette von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, wie Batterien, Elektromotoren und elektronische Steuerungen. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, z.B. die Entwicklung der Blade-Batterie, der DM-i-Superhybridtechnologie, der e-Plattform 3.0, der CTB-Technologie, der et-Plattform, des BYD DiSus Intelligent Body Control System sowie des DMO-Superhybridsystem. Das Unternehmen ist der erste Autohersteller der Welt, der damit aufgehört hat, Fahrzeuge für fossile Kraftstoffe zu produzieren und stattdessen auf Elektrofahrzeuge umgestellt hat. Seit 10 Jahren ist es beim Absatz von Pkw mit alternativer Antriebstechnik in China führend.

