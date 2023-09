Fed legt eine Zinspause ein

Fed passt Zinsprognosen an

Brasilien senkt den Leitzins

Inflation weiter im Galopp

Tag der Währungshüter

Die US-Notenbank hat beschlossen, ihr Tagesgeldzielband unverändert bei 5,25 % - 5,50 % zu belassen. Nach Zinsanhebungen um insgesamt 525 Bp seit März 2022 ist dies der zweite Termin im laufenden Jahr, der ohne Zinsanhebung endet. Die Fed hält die Tür dennoch für eine weitere Straffung der Geldpolitik im vierten Quartal offen. Die neuen Leitzinsprojektionen signalisieren eine weitere Zinsanhebung zu 25 Bp bis Ende 2023, die Projektion per Ende 2024 avisiert Zinssenkungen um insgesamt 50 Bp im kommenden Jahr (bisher: 100 Bp). Da der Beschäftigungsaufbau sukzessive an Dynamik verliert und die Inflation auf dem richtigen Weg ist, spricht eigentlich einiges dafür, erst einmal im Abwartemodus zu bleiben. Dies gilt, zumal der bis dato robusten US-Wirtschaft mehrere Belastungen ins Haus stehen: Die zurückliegenden Straffungen der Geldpolitik sind noch nicht komplett verarbeitet, die Fiskalpolitik dürfte perspektivisch Bremseffekte entfalten, das baldige Wiederinkrafttreten von Rückzahlungsverpflichtungen aus Studentenkrediten dürfte den Konsum belasten und schließlich liefern Streiks in der Automobilindustrie und ein möglicher Government Shutdown potenzielle Stimmungsdämpfer. Wir halten daher an unserer Prognose fest, dass die US-Währungshüter von weiteren Zinsanhebungen absehen werden. Ohnedies rücken nun die Zinsperspektiven für das Jahr 2024 immer stärker in den Fokus. Die heute veröffentlichten Leitzinsprojektionen der Fed lesen sich diesbezüglich als Mahnung an die Finanzmärkte, sich nicht allzu sehr auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik inzurichten.Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge um einen halben Prozentpunkt gesenkt und signalisierte, dass sie das Tempo der geldpolitischen Lockerung zumindest bis zum Jahresende beibehalten wird. Wie im Vorfeld der Tagung erwartet, wurde der Leitzins einstimmig auf 12,75 % reduziert. Als Grund hierfür wurde ein deutliches Nachlassen der Teuerungsrate im Dienstleistungssektor genannt.Auch die türkische Zentralbank entscheidet heute über eine Neuadjustierung ihres Leitzinses. Im Vorfeld dieser Tagung erwarten Volkswirte im Mittel eine Erhöhung um 5 Prozentpunkte auf 30 %. Seit dem Ende der Wahlen am 30. Mai wurde der Leitzins von 8,5 % auf aktuell 25 % erhöht. Im August kletterte die Inflationsrate um 9,1 Prozentpunkte auf 58,9 %. Die Kerninflation – ohne Energie und Lebensmittelpreise – war mit 64,9 % noch höher. Im Wettlauf mit der Inflation wird am Markt nicht nur dieser Zinsschritt von der türkischen Zentralbank, sondern bis Jahresende weitere Leitzinsanhebungen, erwartet. Solange die Inflation im Galopp bleibt, dürften Anlagen in türkische Vermögenswerte nicht attraktiv sein.Heute stehen weitere Zentralbanktagungen auf der Agenda. Die Zentralbanker von Indonesien, der Schweiz, Norwegen, des Vereinigten Königreichs, von Südafrika und wie bereits erörtert der Türkei, beraten heute darüber, ob sie eine Änderung ihres Leitzinses vornehmen. Aus den USA folgen ab 14:30 Uhr neben den Daten zur Leistungsbilanz in Q2 der Philadelphia Fed Index sowie ab 16:00 Uhr weitere Daten zum US-Immobilienmarkt.