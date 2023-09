IRW-News: Vulcan Energy Resources Limited: Vulcan erhält neue Aufsuchungslizenz in der Region Frankfurt

IRW-PRESS: Vulcan Energy Resources Limited: Vulcan erhält neue Aufsuchungslizenz in der Region Frankfurt

Unternehmen darf im Aufsuchungsgebiet Luftbrücke nach Erdwärme und lithiumhaltiger Sole suchen. Explorationsgebiet umfasst Chemiepark Höchst und Frankfurter Flughafen.

Karlsruhe, 21. September 2023. Vulcan mit Sitz in Karlsruhe hat eine neue Aufsuchungslizenz in der Region Frankfurt am Main erhalten. Die Lizenz berechtigt das Unternehmen zur Aufsuchung von Erdwärme und lithiumhaltiger Sole im Lizenzgebiet Luftbrücke. Das Aufsuchungsareal erstreckt sich auf eine Fläche über 207 km2 und ist im nördlichsten Teil des Projektgebiets von Vulcan gelegen. Das in der Region Frankfurt befindliche Aufsuchungsgebiet umfasst eine Reihe von Industriearealen - darunter den Chemiepark Höchst sowie den Frankfurter Flughafen. Das Lizenzgebiet liegt somit strategisch inmitten von Energieverbrauchern, die große Menge Erneuerbarer Energie, insbesondere Wärme benötigen.

Die Vulcan entwickelt derzeit Tiefengeothermie-Projekte im Oberrheingraben zur Gewinnung von klimaneutralem Lithium für die europäische Automobilindustrie sowie zur Bereitstellung Erneuerbarer Energie für die Region. Mit Genehmigung des neuen Explorationsgebietes wächst die Lizenzfläche Vulcans um 13 % auf über 1.790km2. Das Projektgebiet von Vulcan ist dabei sowohl auf deutscher als auch französischer Seite des Oberrheingrabens gelegen. Die Großstadt Frankfurt verzeichnet derzeit einen immensen Wärmebedarf - bislang zu fast 80% aus fossilen Energieträgern gedeckt. Bis 2035 will Frankfurt klimaneutral werden. Die Entwicklung von Tiefengeothermieprojekten kann hierbei eine entscheidende Rolle spielen.

Die Genehmigung des Aufsuchungsgebietes ist nicht nur für uns, sondern für die gesamte Region eine große Chance: Frankfurt hat einen enormen Wärmebedarf. Die Lizenz bietet Vulcan die Möglichkeit, grundlastfähige, preisstabile und klimaneutrale Wärme mithilfe von Tiefengeothermie bereitzustellen. Industrie und Privathaushalte benötigen in Zukunft Erneuerbare Energie in großen Mengen. Tiefengeothermie kann hierbei einen entscheidenden Beitrag leisten. Mit unserer geplanten Zentralen Lithiumanlage (CLP) im Chemiepark Höchst ist unser Unternehmen bereits im Lizenzgebiet Luftbrücke mit dem Zero Carbon Lithium Projekt aktiv. Die örtliche Positionierung der CLP im Aufsuchungsgebiet ist für uns ein großer, strategischer Vorteil, so Vulcans CEO Cris Moreno.

Für Vulcan ist neben der Bereitstellung Erneuerbarer Energie auch die Gewinnung klimaneutralen Lithiums von Belang. Bereits seit 2022 beteiligt sich Vulcan an einer Forschungsbohrung in Frankfurt-Rebstock - zusammen mit der Stadt Frankfurt, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, der LandesEnergieAgentur Hessen, dem hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, der BäderBetriebe Frankfurt, der Mainova, der GLU Freiberg sowie dem Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik. Ziel Vulcans ist es, die Lithiumkonzentration im Thermalwasser der Region zu untersuchen und mit der Konzentration anderer Reservoire im Projektgebiet zu vergleichen.

Die neue Lizenz und die jüngste Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt senden ein starkes Signal an die Region Frankfurt und ganz Deutschland: Mit Tiefengeothermie nehmen wir unsere Energiezukunft selbst in die Hand. Erdwärme wird Deutschland unabhängiger von fossilen Energieträgern wie Gas aus dem Ausland machen und einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten. Die deutsche Industrie verlangt nach bezahlbarer, grundlastfähiger, umweltfreundlicher Wärme. Wir werden sie bereitstellen., so Vulcan-Gründer Dr. Horst Kreuter.

Über Vulcan Energie Ressourcen GmbH:

Vulcan wurde 2018 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Zero Carbon Lithium Projekt die gesamte europäische Lithiumlieferkette zu dekarbonisieren. Vulcan strebt an, der europäischen Automobil- und Batterieindustrie das weltweit erste klimaneutrale Lithium bei gleichzeitiger Erzeugung Erneuerbarer Energie durch Tiefengeothermie zur Verfügung zu stellen. Vulcan produziert bereits für tausende Haushalte Erneuerbare Energie und wird auch in Zukunft den lokalen Gemeinden vor Ort Erneuerbare Energie in Form von Strom und Wärme bereitstellen. Die Lizenzgebiete von Vulcan konzentrieren sich dabei auf den Oberrheingraben und stellen die größte kombinierte Geothermie- und Lithiumressource Europas dar. Das Projekt von Vulcan ist strategisch im Herzen des europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge angesiedelt. Das Unternehmen treibt seine Projekte derzeit zügig voran, um einen rechtzeitigen Markteintritt zu erreichen und die immense Nachfrage auf dem europäischen Markt nach Lithium zu decken. Das gesamte Team von Vulcan entwickelt die Projekte mit Entschlossenheit und Leidenschaft für den Umweltschutz und die Nutzung technologischer Lösungen weiter. Das Team des Unternehmens besteht dabei aus führenden wissenschaftlichen und in der kommerziellen Produktion erfahrenen Mitarbeitern im Bereich der Lithiumgewinnung und der Bereitstellung Erneuerbarer Energie durch Tiefengeothermie. Vulcan möchte auch weiterhin Partnerschaften mit Unternehmen und Organisationen schließen, die ebenfalls die Dekarbonisierung vorantreiben möchten. Das Unternehmen hat bereits verbindliche Lithium-Abnahmevereinbarungen mit einigen der größten Kathoden-, Batterie- und Automobilhersteller der Welt geschlossen, darunter Stellantis, VW, Umicore und LG. Ziel von Vulcan ist es, weltweit führend in der nachhaltigen, klimaneutralen Produktion von Lithium zu sein und Erneuerbare Energie zu produzieren. Gemeinsam können wir eine CO2-neutrale Zukunft gestalten!

Redaktionskontakt:

Für Rückfragen zu dieser Pressemitteilung und Bildanforderungen, wenden Sie sich bitte an

Vulcan Energie Ressourcen GmbH

Unternehmenskommunikation

Mareike Inhoff

Media Relations

Tel. +49 721 4807 02 39

Tel. +49 171 711 386

presse@v-er.eu

Rechtlicher Hinweis:

Vulcan übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Aussagen und Informationen. Aus dieser Pressemitteilung erwachsen keine Rechtsansprüche - gleichgültig welcher Art. Irrtümer und Tippfehler sind vorbehalten. Soweit wir in diesem Dokument die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, Veränderungen der Finanzmärkte, zukünftige Gesetzes- oder andere Rechtsänderungen sowie weitere sonstige Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den derzeit in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Vulcan übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen und Informationen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.

