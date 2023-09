Wirkstoff-Pipeline beschert MorphoSys-Aktie außergewöhnliche Schwankungserwartung – und damit Top-Konditionen für Anlageprodukte

Optionen auf Aktien des deutschen Bio-Pharmaunternehmens MorphoSys erfahren angesichts der vielversprechenden Wirkstoff-Pipeline einen selten beobachteten Ansturm.

Optionen auf Aktien des deutschen Bio-Pharmaunternehmens MorphoSys erfahren angesichts der vielversprechenden Wirkstoff-Pipeline einen selten beobachteten Ansturm.

Die Hop-oder-Top Szenarien bei Wirkstoffentwicklern sind zwar kein Novum, jedoch sind die aktuellen Ausmaße bei MorphoSys besonders auffällig.



Es wirkt wie ein Münzwurf: Sollten die sich aktuell in Entwicklung befindenden Wirkstoffe auf den jeweiligen Zielmärkten für die vorgesehenen Anwendungsbereiche zugelassen werden, könnte es für die Aktie der Antikörper-Schmiede aus dem Raum München eine rasante Rückkehr zum alten Glanz werden. Falls nicht, droht ggf. ein endgültiger Gnadenstoß zurück in den einstelligen Eurobereich.



Eine kurze Aktienhistorie

Während des Neuen Marktes um die Jahrtausendwende entwickelte sich die Aktie über wenige Wochen von rund 10 EUR zu einem Höchststand von rund 148 EUR, brach allerdings über die folgenden Quartale wieder in sich zusammen und konnte bis in die frühen 2010er nur minimales Kurswachstum verzeichnen. Auch die darauffolgende Entwicklung, teils mit erneuten, kurzweiligen Höchstständen um 124 EUR bzw. 146 EUR, war nicht nachhaltig. Mittlerweile notiert die Aktie wieder auf dem Stand von Ende 2012 (Schlusskurs 21.09.2023 28,52 EUR).



Die erwartete Schwankungsbreite ist eine sehr wichtige Komponente bei der Preisermittlung für Optionen, was wiederum strukturierte Wertpapiere (die oftmals aus Optionen zusammengesetzt werden) in der beschriebenen, aktuellen Situation besonders attraktiv macht.

Im Rahmen des HSBC Daily Trading Newsletters nahm Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, jüngst diese außergewöhnlichen Umstände unter die Lupe – wie immer gepaart mit einer ausführlichen charttechnischen Betrachtung.

Einen Link zur Daily Trading Ausgabe vom 22.09.2023 finden Sie direkt unter diesem Artikel.



Vor allem Anlageprodukte auf MorphoSys können zur Zeit, dank der hohen impliziten Volatilität, mit bemerkenswerten Konditionen aufwarten. Eine vielfältige Produktauswahl finden Sie über den folgenden Link. Zu beachten ist bei der Anlage in Zertifikate wie immer die persönliche Risikobereitschaft, die Sie auch angesichts verlockender Renditen entsprechend verantwortungsbewusst in Ihre Anlageentscheidung mit einfließen lassen sollten.





