ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Dow Inc auf 'Overweight' - Ziel 55 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Dow Inc von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 55 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass die jüngste Abwärtsbewegung am Aktienmarkt den Anlegern die Möglichkeit gegeben hat, die Aktien des US-Chemiekonzerns zu einer günstigen Bewertung zu kaufen. Es sei zuletzt ignoriert worden, dass Dow durchaus von höheren Ölpreisen profitiere. Er lobte außerdem die Dividendenrendite, die starke Bilanz und das weniger zyklische Gewinnprofil./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2023 / 21:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 00:15 / EDT

