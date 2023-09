EQS-News: Baader Bank veranstaltet 10. Vermögensverwalter-Forum im Rahmen der Baader Investment Conference

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Baader Bank veranstaltet 10. Vermögensverwalter-Forum im Rahmen der Baader Investment Conference



26.09.2023 / 14:31 CET/CEST

Baader Bank veranstaltet 10. Vermögensverwalter-Forum im Rahmen der Baader Investment Conference Im Rahmen der 12. Baader Investment Conference in München jährte sich vergangenen Donnerstag zum zehnten Mal das Vermögensverwalter-Forum als fester Bestandteil der mehrtägigen Konferenz. Rund 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der Vermögensverwalterbranche waren im Sofitel Bayerpost in München vor Ort. Während der Jubiläumsausgabe des Vermögensverwalter-Forums richtete sich der Blick der Vortragenden gemeinsam mit dem Publikum auf die Entwicklung der Vermögensverwaltung in den vergangenen Jahren. Ein besonderes Highlight war unter anderem der persönliche Rückblick von Markus Koch, Journalist und Börsenenthusiast, auf die vergangenen Jahrzehnte der Wallstreet. Zudem umfasste das gebotene Programm eine Vielzahl an Fragestellungen zu aktuellen Themen, wie etwa die Verwahrung von Crypto- und digitalen Wertpapieren oder auch die Rückkehr der Zinsen und die Bedeutung von festverzinslichen Wertpapieren für Vermögensverwalter. Neben klassischen Produkt- und Marktthemen wurde auch die Nutzung von Social Media beleuchtet, da diese Kanäle für Vermögensverwalter eine weiterhin steigende Bedeutung haben. Abgerundet wurde das Programm durch den ‚Dialog der Experten‘. Als fester Bestandteil des Vermögensverwalter-Forums wurde zur Entwicklung der Konjunktur, der Geld- und Wirtschaftspolitik und den jüngsten Auswirkungen für die internationalen Aktien-, Renten- und Devisenmärkten diskutiert. Dabei wurden traditionell voneinander abweichende Meinungen vertreten, die sich in unterschiedlichen Markteinschätzungen niederschlugen. „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Vermögensverwalter-Forum bereits zum zehnten Mal ausrichten und allen anwesenden Vermögensverwaltern ein vielfältiges Programm präsentieren konnten. Die hohe Teilnehmerzahl motiviert uns in jedem Jahr aufs Neue, die Qualität der Veranstaltung hoch zu halten. Wir bedanken uns herzlichst bei unseren Geschäftspartnern, die ebenso dazu beitragen unser unverwechselbares Programm mit zu verwirklichen“, so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Auch im kommenden Jahr, am 26. September 2024, wird das Vermögensverwalter-Forum im Rahmen der Baader Investment Conference stattfinden. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Senior Manager Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 11.10.2023 m:access-Analystenkonferenz 2023 26.10.2023 Veröffentlichung Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2023 Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitenden ist die Baader Bank in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

