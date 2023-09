EQS-News: Cliq Digital AG: Reality-Show „LIKE US - NEXT LEVEL“ startet exklusiv auf eigenem Flagship-Streamingdienst

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CLIQ Digital AG: Reality-Show „LIKE US - NEXT LEVEL“ startet exklusiv auf eigenem Flagship-Streamingdienst DÜSSELDORF, 26. September 2023 – Die CLIQ Digital AG lizensiert exklusiv die Pantaflix-Produktion „LIKE US - NEXT LEVEL“. Die deutsche Reality-Show wird ab dem 11. Oktober nur auf Cliq (cliq.de), dem Flagship-Streamingdienst der Gruppe, zu sehen sein. LIKE US - NEXT LEVEL: Neue Reality-Show mischt die Influencer-Welt auf Das deutsche Reality-TV bekommt im Herbst mit „LIKE US – NEXT LEVEL“ ein neues Highlight. Diese Reality-TV-Show wurde von Pantaflix Studios produziert und umfasst insgesamt 12 Episoden. Ab dem 11. Oktober 2023 werden jeden Mittwoch um 12 Uhr zwei neue Episoden von LIKE US - NEXT LEVEL auf www.cliq.de online gehen. Das Konzept der Influencer-Show: Zehn Influencer, zehn Tage lang gemeinsam in einer abgeschotteten Villa im Wald - ganz ohne Filter und ohne vorgedrehte Stories. In Wettkämpfen wie Wildwasser-Rafting oder bei einem waghalsigen Helikopterflug treten die Kandidaten dabei um einen einzigartigen Hauptgewinn an: Eine eigene Show auf Cliq (cliq.de). Zusammen haben diese Influencer eine Fangemeinde von über 10 Millionen Followern und damit eine sehr große und wertvolle Reichweite für cliq.de. Mit dabei sind Content-Creator Marcel Dähne alias KS Freak, die Ex-Love-Island-Kandidatinnen Julia Oemler und Jules Eliana, Ex-DSDS-Kandidatin Aline Bachmann, TikToker Julyan Pohl, Ex-Berlin Tag & Nacht-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth, Maximilian Knab alias Pizzaboy Max, Influencerin Celina alias neverbaby_26 und das Ex-TV-Pärchen Marlisa und Fabio. Als Special Guests ziehen TikToker Marvin Holm und TV-Entertainer Sam Dylan in die Villa ein. Moderiert wird die Show von Sara Dastjani. Cliq (cliq.de) ist das Flaggschiff der CLIQ Digital AG, das fünf Content-Kategorien in einem Streamingdienst vereint: Filme und Serien, Musik, Sport, Hörbücher und Games in einem praktischen Dienst zu einem günstigen Preis von 6,99 € im Monat. Der Streamingdienst bietet eine breite Palette von Genres und Content für jeden Geschmack und jede Altersgruppe. Stellungnahme des Vorstands „LIKE US – NEXT LEVEL hat bereits während der Produktion eine Menge Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten - denn Follower und Fans können ihre Lieblings-Influencer mit dem Format nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Wir freuen uns daher ganz besonders, diese Show nun exklusiv auf Cliq ausstrahlen zu können“ sagte Luc Voncken, CEO. Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023 Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigte zum 30. Juni 2023 177 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

