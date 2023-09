Helios Technologies zahlt Dividende an die Aktionäre

Das amerikanische Technologieunternehmen Helios Technologies Inc. (ISIN: US42328H1095, NASDAQ: HLIO) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 20. Oktober 2023 (Record day: 5. Oktober 2023). Helios Technologies zahlt nach eigenen Angaben mehr als 26 Jahre in Folge eine Dividende.

Auf das Jahr gerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,36 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 54,20 US-Dollar (Stand: 25. September 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,66 Prozent.

Helios Technologies ist ein Industrietechnologieunternehmen, das in den beiden Geschäftsbereichen Hydraulik und Elektronik tätig ist. Im zweiten Quartal (1. Juli) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 227,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 241,7 Mio. US-Dollar), wie bereits am 7. August 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 16,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 30,0 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,44 Prozent im Minus (Stand: 25. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,76 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de