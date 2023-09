McDonald’s – Branchenprimus überzeugt mit attraktiver Wachstumsstory!

Werbung

Restaurants und Gaststätten in der Krise – McDonald‘s überzeugt mit Rekordergebnissen!

Restaurants und Gaststätten haben auch nach dem Abklingen der Coronapandemie weiterhin mit massiven Problemen zu kämpfen. Steigende Kosten für Lebensmittel, rekordhohe Energiepreise, weiter anziehende Löhne sowie der Mangel an qualifiziertem Personal treiben viele alteingesessene Familienbetriebe nicht nur hierzulande in eine existenzbedrohende Krise. Hinzu kommt, dass viele Restaurants die steigenden Kosten kaum an ihre Kunden weitergeben können, zumal die Besucherzahlen aufgrund der vergleichsweise hohen Menüpreise ohnehin seit geraumer Zeit rückläufig sind. Demgegenüber verzeichnen Schwergewichte aus der Systemgastronomie nicht erst seit dem Abebben der Coronapandemie massive Marktanteilsgewinne, da Branchengrößen wie McDonald´s ihre Stärken gerade im aktuell herausfordernden Marktumfeld voll ausspielen können. Da große Fast-Food-Ketten wie McDonald‘s beim Einkauf dank ihrer Marktmacht deutlich günstigere Konditionen aushandeln können und Prozesse wie Einkauf, Personal und Verwaltung zentral gesteuert werden, fallen die steigenden Lebensmittel- und Energiekosten nicht so stark ins Gewicht, wie bei Restaurants und Gaststätten. Damit ist der Fast-Food-Gigant in der Lage, seine Basic-Menus deutlich günstiger anzubieten, was McDonald‘s im aktuell inflationären Marktumfeld auch dank seines gut ausgebauten Delivery-Networks steigende Besucherzahlen und höhere Menüabsätze beschert.

McDonald‘s treibt Expansion weiter voran – Filialkonzept „CosMc’s“ verspricht neue Impulse!

Damit bieten sich für McDonald‘s im aktuellen Umfeld weiterhin exzellente Wachstumschancen, weshalb der Fast-Food-Konzern seine Expansion weiter forcieren will. Laut den Plänen von McDonald‘s-CEO Chris Kempczinsky sind allein für das laufende Fiskaljahr weltweit rund 1.500 neue McDonald‘s-Filialen vorgesehen, nachdem man in 2022 bereits weltweit 244 neue Filialen eröffnet hatte. Mittelfristig will der Fast-Food-Branchenprimus bei seiner Expansionsstrategie auch auf neue, kleinere Filialformate setzen. In diesem Zusammenhang hat McDonald‘s beim jüngsten Earnings-Call den Rollout einer neuen Filialkette unter dem Label „CosMc’s“ angekündigt. Diese soll sich nach Aussage von CEO Kempczinsky in puncto Menüauswahl zwar an das bewährte Konzept der Konzernmutter anlehnen. Da „CosMc‘s“-Filialen deutlich kleiner dimensioniert sein werden als herkömmliche McDonald‘s-Filialen, dürfte sich das neue Filialkonzept vor allem auf die Abwicklung von Onlinebestellungen fokussieren, was perfekt zum gut ausgebauten Delivery-Service-Network des Fast-Food-Giganten passt. Erweist sich das neue Filialformat als erfolgreich, dürfte der Fast-Food-Gigant seine neue Restaurantkette „CosMc’s“, für die eine McDonald‘s-Werbefigur aus den späten 80er-Jahren Pate stand, wohl auch international ausrollen. Das neue Konzept macht einen vielversprechenden Eindruck, zumal das neue, kleinere Filialformat weniger kapitalintensiv ist und sich gerade für weniger dicht besiedelte Regionen eignet. Konkrete Einzelheiten zum neuen CosMc’s-Filialkonzept will McDonald‘s im Dezember dieses Jahres bekannt geben.

Digitalisierung und McDonald´s Rewards-Program sorgt für steigende Besucherzahlen und hohe Margen!

Dass McDonald‘s im aktuellen Marktumfeld gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn hat und weitere Marktanteile gewinnen kann, hat der Fast-Food-Gigant vor allem der konsequenten Umsetzung seiner 3D-Wachstumsstrategie (Digital, Delivery, Drive Thru) zu verdanken. Digitale Bestellterminals in stationären Filialen und an Drive-In-Schaltern oder Online-Menübestellungen und das Bezahlen via Smartphone-App sorgen nicht nur für eine schnelle Orderabwicklung, sondern helfen auch, die Personalkosten zu senken. Als Gamechanger für McDonald‘s erweist sich auch das Ende 2021 eingeführte „MyMcDonald’s Rewards“- Bonusprogramm, mit dem man durch Rabattangebote und Bonus-Features erfolgreich auf Neukundenfang geht und die Stammkundschaft bei der Stange hält. Da man den Rollout von „MyMcDonald’s Rewards“ zuletzt auch in Europa und anderen Märkten weiter forciert hat, verfügt McDonald‘s mittlerweile laut Analystenschätzungen über weltweit mehr als 50 Millionen registrierte App-Nutzer. Der Erfolg des McDonald‘s Loyality-Programs sorgt auch bei den Onlinebestellungen für kräftige Zuwächse. Da viele Nutzer ihre Menüs via Smartphone-App ordern und sich über das gut ausgebaute Delivery-Network, das mittlerweile in den meisten größeren Metropolen verfügbar ist, nach Hause liefern lassen, verzeichnete man allein im abgelaufenen Q2 bei den so genannten „Digital Sales“ in den wichtigsten Kernmärkten der Fast-Food-Kette erneut ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum von knapp 40 % auf 8 Mrd. USD.

McDonald‘s überzeugt mit starken Q2-Ergebnissen!

Dank der in den vergangenen Jahren konsequent umgesetzten Restrukturierungen und der Digitalisierung von Prozessen und Abläufen, kann der Branchenprimus auch im aktuell schwierigen Marktumfeld auskömmliche Margen erzielen, was ein Blick auf die jüngsten Q2-Zahlen eindrucksvoll belegt. So verbesserte sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Vorjahresvergleich deutlich von 2,55 auf 3,17 USD, womit man die Konsenserwartungen von 2,52 USD deutlich übertreffen konnte. Auch bei den Umsatzerlösen auf Konzernebene schnitt der US-Fast-Food-Branchenprimus mit einem Anstieg von 13,6 % auf 6,50 Mrd. USD deutlich besser als erwartet (Konsens: 5,66 Mrd. USD) ab. Auch bei den vergleichbaren Umsatzerlösen überraschte der Fast-Food-Branchenprimus auf Konzernebene mit einem deutlichen Anstieg von 11,7 %. Profitieren konnte McDonald´s dabei neben weiteren Preiserhöhungen einmal mehr von seinem guten Gespür für neue Menüvariationen. Als Volltreffer erwies sich der via Instagram und TikTok gehypte Milchshake „Grimace“, der anlässlich des 52. Geburtstags der McDonald‘s-Werbefigur seit Kurzem in den US-McDonald’s-Filialen erhältlich ist. Der an das McDonald‘s-Maskottchen angelehnte lilafarbene Blaubeer-Milchshake und das zugehörige Grimace-Geburtstagsmenü gehört bei großen und kleinen McDonald‘s-Kunden zu den Favoriten und bescherte McDonald‘s auf dem hart umkämpften US-Markt bei den so genannten Same-Store-Sales ein kräftiges Plus von 10,3 %.

McDonald‘s überzeugt mit attraktiver Bewertung!

Da McDonald‘s dank neuer Menüvariationen und dem Rollout seines Bonusprogramms „MyMcDonald‘s Rewards“ weiter auf der Erfolgswelle schwimmt, hat McDonald‘s gute Chancen, seine beispiellose Erfolgsstory auch in den kommenden Jahren weiter fortschreiben zu können. Da der Kostendruck weiter nachlässt und es dem Fast-Food-Branchenprimus gelingt, dank seiner überlegenen Preissetzungsmacht attraktive Margen zu erzielen, rechnet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS-Anstieg auf 11,58 USD, nachdem man im Vorjahr einen Gewinn von 10,10 USD je Aktie ausgewiesen hatte. Für 2024 rechnet der Analystenkonsens bereits mit einem EPS von 12,46 USD. Damit sinkt das KGV auf 21,6, was attraktiv erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf McDonald´s Corp.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert McDonald´s Corp. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DJ0WPT, das am 31.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie McDonald´s Corp. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 300,00 USD begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts McDonalds Corp. an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 300,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 31.12.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert McDonald´s Corp. am 20.12.2024 auf oder über 300,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 26.09.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion