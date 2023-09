Interview mit David Hartmann – Europas Sterne: Das spricht für LVMH, Nestlé und Novo Nordisk

Die Magnificent Seven sind in diesem Jahr die Stars an der Börse. Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft haben mit ihrer starken Performance alles überstrahlt.

Die Magnificent Seven sind in diesem Jahr die Stars an der Börse. Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft haben mit ihrer starken Performance alles überstrahlt. Wobei sich der Tech-Zauber in den vergangenen Tagen aufzulösen scheint. Während die Geldpolitik der Federal Reserve für düstere Stimmung in den USA sorgt, scheinen die Sterne am europäischen Aktienhimmel heller, erklärt David Hartmann von Vontobel. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht der Börsenexperte über die Big Player aus Europa. Warum konservative Werte wie LVMH, Nestlé und Novo Nordisk jetzt wieder in den Fokus der Anleger rücken sollten, erfahren Sie im Interview.



