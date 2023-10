Christian W. Röhl: Vorsicht - diese Stolperfallen meiden! | Marc Tüngler | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Auf dem Weg an die Börse lauern einige Stolperfallen. Worauf Anleger achten sollten, damit die ersten Schritte an der Börse gelingen, verraten Investor & Podcaster Christian W. Röhl und Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer des DSW. Sie berichten im Gespräch von ihren eigenen Erfahrungen und verraten, warum langweilige Investments oft die beste Entscheidung sind.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung

00:59 ► Der größte Fehler bei der Geldanlage

02:27 ► Nachhaltigkeit von Neuaktionären an der Börse

04:34 ► Beschäftigen sich junge Anleger zu wenig mit der Thematik?

06:00 ► Die erste Aktie im Depot von C.W. Röhl

07:12 ► C.W. Röhl Learnings’ und ein mögliches Problem neuer Anleger

09:13 ► Wird die Volatilität an der Börse unterschätzt?

11:00 ► Erfahrungen und Chancen: Hauptversammlungen

14:07 ► Unterstützung durch den Gesetzgeber

17:02 ► Wie finde ich die richtige Aktie für mich?

20:22 ► Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger

25:17 ► Mode-Themen und der richtige Zeitpunkt

28:30 ► Breit streuen als Erfolgsrezept?

31:51 ► Aktienrente und das Setzen auf eine Karte

34:19 ► Wo bekomme ich als Anleger neue Impulse?

40:22 ► Schlusswort



