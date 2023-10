Trading-Chance Pepsico: In bärische Übertreibung hinein Long-Trade wagen?

Werbung

In gut einer Woche wird das Quartalsergebnis des Getränke-Konzerns Pepsico erwartet. Und momentan spricht nichts dagegen, dass die Zahlen im Rahmen der seitens der Analysten verhalten positiven Erwartungen liegen werden. Trotzdem fiel die Aktie seit Mitte Mai erheblich. Jetzt zeigt sie charttechnisches „Untershooting“, ist überverkauft … und einen Blick auf der Long-Seite wert.

Pepsico ist ein Unternehmen, das man zwar automatisch zuerst mit der Pepsi-Cola in Verbindung bringt. Aber unter dem Dach dieses Konzerns finden sich auch weitere Getränke- und Nahrungsmittelmarken, die weltweit bekannt sind, so z.B. 7Up, Gatorade, die Quaker Oats-Cerealien oder Doritos. Bekannte, seit Jahrzehnten eingeführte Marken sind etwas, dem sehr viele Verbraucher auch in kniffligen Zeiten treu bleiben. So wundert es nicht, dass Pepsico selbst für dieses Geschäftsjahr steigende Gewinne erwartet:

Die Analysten heben den Daumen ... die Trader ignorierten das zuletzt

Im Rahmen der Mitte Juli vorgelegten Bilanz des zweiten Quartals übertraf das Unternehmen nicht nur die durchschnittlichen Gewinnprognosen der Analysten hinsichtlich Umsatz und Gewinn pro Aktie. Pepsico hob auch die Gesamtjahresprognose an und sieht jetzt für 2023 einen Umsatzanstieg um zehn und einen Anstieg beim Gewinn pro Aktie um zwölf Prozent.

Die Analysten sehen das und die Perspektive des Unternehmens positiv. „Kaufen“- und „Halten“-Einstufungen halten sich in etwa die Waage, das durchschnittliche Kursziel der die Aktie beobachtenden Experten liegt mit 198 US-Dollar knapp über dem bisherigen Jahres-Verlaufshoch von 196,88 US-Dollar, das zugleich das bisherige Rekordhoch der Aktie ist.

Überverkauft in einer markanten Supportzone

Dass Anleger knapp unter dieser „magischen“ Marke von 200 US-Dollar Gewinne mitnahmen, ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Aber mittlerweile hat der Abstieg der Aktie so weit geführt, dass man von einer ausgiebigen Korrektur sprechen kann, wodurch Pepsico nicht nur den Abwärtstrendkanal nach unten durchbrochen hat (Undershooting), sondern auch seitens wichtiger markttechnischer Indikatoren wie des im Chart mit eingeblendeten RSI überverkauft ist.

Quelle: marketmaker pp4

Zugleich ist die Pepsico-Aktie jetzt am oberen Ende einer recht markanten Supportzone bei 167,05 zu 169,12 US-Dollar angekommen, deren untere Begrenzung zugleich das bisherige Jahres-Verlaufstief ist. Nahe am Jahrestief bei einer Perspektive eines um zwölf Prozent zulegenden Gewinns pro Aktie … das ist es wert, über einen Long-Trade nachzudenken, dessen Stop Loss man entweder weit auf 159 US-Dollar setzt, um eine Ausdehnung der Abwärts-Übertreibung aushalten zu können oder den man durchaus auch gezielt eng knapp unter diesen Supportbereich 167,05/169,12 US-Dollar legen könnte.

Hier spricht einiges für die Long-Seite

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 129,002 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,1. Den Stop Loss würden wir bei 159 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0570 einem Kurs von ca. 4,95 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Pepsico lautet UH8PXF.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 181,82 US-Dollar, 192,38 US-Dollar, 196,88 US-Dollar

Unterstützungen: 169,12 US-Dollar, 167,05 US-Dollar, 160,98 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Pepsico

Basiswert Pepsico WKN UH8PXF ISIN DE000UH8PXF8 Basispreis 129,002 US-Dollar K.O.-Schwelle 129,002 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 4,1 Stop Loss Zertifikat 2,80 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.