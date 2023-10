Absicherung im freien Fall? Paypal, AMD, TSMC, WTI, Gold, Platin - Charttechnik mit Rüdiger Born

📺 YouTube-Kanal abonnieren



Wenn der Markt fällt, ist man gerne abgesichert. Doch wie geht das? Was kann man tun, um sich auch im Abwärtsmarkt nicht zu verletzen? Gerade in der aktuellen Situation stellen viele Marktteilnehmer diese Frage, denn die Aussichten nach unten scheinen noch weit. Wie weit geht es nun eigentlich noch runter? Hat sich das Bild auch im Großen gedreht? In dieser Ausgabe der BNP Paribas BORN Akademie werden wir uns diesen Fragen widmen und natürlich auch ganz praxisnah auf DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq blicken, aber auch auf die Details beim Rohöl WTI, Platin, Gold und Silber, Paypal, AMD, TSMC und noch so manchem mehr. Seid also unbedingt mit dabei, ich freue mich auf Euch!

