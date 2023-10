EQS-News: Adler Group gibt voraussichtliches Vollzugsdatum der neuen Schuldverschreibung bekannt und ist in fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Abschlussprüfern

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Luxemburg, 4. Oktober 2023 - Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt bekannt, dass vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen, die Platzierung ihrer €191.000.000 neuen Schuldverschreibung am Montag, den 9. Oktober 2023, vollzogen wird. Im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Schuldverschreibung gibt Adler Group außerdem bekannt, dass sie in fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Abschlussprüfern bezüglich der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der Adler Group S.A. für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 ist. Wie bereits in der letzten Ergebnismitteilung der Adler Group erwähnt, sind in die Diskussionen verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Durchführung sogenannter Teilbereichsprüfungen („component audit“) involviert, einschließlich einer lokalen luxemburgischen Gesellschaft, die für die Gesamtprüfung verantwortlich sein würde, und mehrere lokale deutsche Gesellschaften. Es ist überwiegend wahrscheinlich, dass Adler Group mit den jeweiligen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vertragliche Vereinbarungen abschließen wird, aber es sind noch nicht alle Bedingungen hierfür erfüllt. Adler Group wird die Öffentlichkeit zeitnah informieren, sobald die Bedingungen erfüllt sind und ein Update zu den nächsten Schritten geben, einschließlich der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Kontakt Investor Relations: T +49 151 23680993 E investorrelations@adler-group.com

