AMD - Ausbruch steht bevor

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 104,070 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie befindet sich seit Oktober 2022 und einem Tief bei 54,57 USD in einer starken Rally. Seit einem Hoch bei 132,83 USD vom 13. Juni ist diese Rally unterbrochen.

Die Aktie konsolidiert in einem bullischen Keil und fiel dabei im Tief auf das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Oktober ab. Dieses Retracement liegt bei 94,56 USD. Von dort aus kletterte der Wert zuletzt an den EMA 50 und damit auch an die knapp darüber liegenden Keiloberkante.

Nach einem Hoch bei 104,94 USD setzte die Aktie zuletzt drei Tage zurück. Dieser Rücksetzer wurde gestern fast komplett wettgemacht.

Rallystart steht bevor

Gelingt der AMD-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 104,94 USD, dann käme es zu einem Kaufsignal. Dieses Signal könnte mehrere Wochen tragen. Ein mögliches Ziel läge bei 127,34 USD. Das wäre das Ziel aus dem Keil.

Sollte die Aktie aber doch unter 94,56 USD abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 82-82,50 USD gerechnet werden. Damit würde sie auf den Aufwärtstrend seit Oktober 2022 zurückfallen.

Fazit: Noch gibt es kein neues mittelfristiges Kaufsignal in der AMD-Aktie. Aber der Weg, um dieses Signal auszulösen, ist nicht weit.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)