Gespannt warten die Anleger auf die Arbeitsmarktdaten in den USA. Mit der Veröffentlichung um 14:30 Uhr werden Händler neue Informationen verwenden, um abzuschätzen, wie die Fed sich in den kommenden Monaten auf der Zinsseite verhalten wird. Bei starken Abweichungen von den Erwartungen könnte es zu hoher Volatilität am Aktienmarkt kommen.

Derweil kommt bei PayPal einfach keine Ruhe rein. Gute News werden sofort durch schlechte News gekontert. Neue ETFs auf Grundlage von Ethereum-Futures sind zwar gute Nachrichten für den Crypto Markt, durch die Zins-Sorgen finden Risiko-Assets aber kaum Käufer. Coca-Cola hat derweil den schlechtesten Handelstag seit 17 Monaten hinter sich. In der Sendung schaut Martin auf die Gründe.