Coca-Cola & PepsiCo: Buy-the-Dip mit deutlich über 3 % Dividendenrendite?!

Coca-Cola (WKN: 850663) und PepsiCo (WKN: 851995) haben viele Dinge gemeinsam. Neben der starken Dividende, starken Marken und einem eigentlich defensiven Geschäftsmodell ist es plötzlich auch eine Korrektur. Beide Aktien sind insbesondere am Donnerstag der letzten Woche stark korrigiert.

Fallendes Messer? Eines der ersten Worte, das man liest. Möglicherweise kann der Abwärtssog auch noch weitergehen. Aber vergessen wir nicht, dass sowohl PepsiCo, als auch Coca-Cola eines der stärksten Geschäftsmodelle besitzen. Vielleicht ist die Korrektur daher auch aufgrund der günstiger werdenden Bewertung eine klare Buy-the-Dip-Chance.

Coca-Cola und PepsiCo: Die Sorge vor der Inflation

Eigentlich sind Coca-Cola und PepsiCo bislang Profiteure der hohen Inflation gewesen. Beide Konzerne spielten ihre Pricing-Power aus und haben mit moderatem Wachstum überzeugt. Jetzt besteht neuerdings die Sorge, dass sich dieser Trend umkehren könnte.

Erste US-Reaktionen zu den Korrekturen von bis zu 5 % zeigen: Der Markt fürchtet, dass die Getränkekonzerne mit ihren vergleichsweise teuren Preisen das schwächere Konsumklima spüren könnten. Hohe Zinsen und hohe Inflation führen in den USA so manches Mal zur Ebbe im Geldbeutel. Theoretisch könnte das dazu führen, dass die Verbraucher weniger Limonaden trinken. Oder zumindest zu günstigeren Alternativprodukten greifen.

Die Aktien der beiden Getränkekonzerne sind im Vorfeld keine klassischen Value-Aktien gewesen. Mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von ca. 21,5 (Coca-Cola) und 24,6 (PepsiCo) sind die Bewertungen selbst jetzt nicht gerade preiswert. Sie benötigen stete, moderate Zuwächse, um selbst mit der defensiven Qualität dieses Preismaß zu rechtfertigen. Käme es zu einem leichten Rückgang der Nachfrage und des operativen Wachstums, könnte das durchaus zu einer Korrektur führen.

Nicht das erste Mal solche Probleme

Um an dieser Stelle etwas mehr Weitblick ins Spiel zu bringen: Sowohl PepsiCo, als auch Coca-Cola sind nicht das erste Mal in einer Phase der höheren Inflation. Oder auch einer Rezession, Weltwirtschaftskrise. Oder was auch immer. Das langfristig-orientierte Bild zeigt, dass beide Konzerne über viele Jahre und selbst über Jahrzehnte ein beständiges, operatives Wachstum gezeigt haben. Letztlich führte das zu einem sehr beständigen Dividendenwachstum und dem Status als Dividendenkönig.

Es ist nicht auszuschließen, dass Coca-Cola und PepsiCo nach eher erfolgreichen Jahren schwierigeren Jahren bevorstehen. Der springende Punkt ist: Reicht die Bewertung für dich als Investor aus, um von einem soliden, langfristig-orientierten Renditepotenzial profitieren zu können? Die Dividendenrenditen liegen jedenfalls zur Zeit bei 3,2 % (PepsiCo) und bei 3,5 % (Coca-Cola). Das sind insbesondere mit Blick auf die vergangenen Jahre eher vergleichsweise preiswerte Bewertungen.

Beide Konzerne rechnen für das Geschäftsjahr 2023 auch weiterhin mit Wachstum. Coca-Cola prognostizierte ein Ergebniswachstum je Aktie von 5 bis 6 % in diesem Jahr. PepsiCo hingegen möchte diese Kennzahl um bis zu 12 % (währungsbereinigt) steigern. Das zeigt mir, dass zumindest Qualität vorhanden ist. Sowie eigentlich auch ein beständiges, moderates Wachstumspotenzial.

Coca-Cola und PepsiCo: Die Dividenden sollten stark bleiben

Die beiden Aktien von Coca-Cola und PepsiCo bieten zudem eine sehr sichere Dividende. Es handelt sich, wie gesagt, bei beiden Aktien um Dividendenkönige. Zumindest hat PepsiCo im Jahr 2023 zum 50. Mal in Folge die eigene Ausschüttungssumme je Aktie erhöht und wird mit Ablauf dieses Jahres einer. Das bedeutet, dass die initialen 3,2 % und 3,5 % Dividendenrendite ein Wert sein dürften, den es mindestens auch in Zukunft gibt. Zumal beide Konzerne über die kommenden Jahre und Jahrzehnte zumindest moderate Zuwächse ermöglichen können sollten, mit denen auch die Dividende je Aktie weiter angehoben werden kann.

Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob der Markt bei den beiden Dividendenaktien nicht noch etwas skeptisch bleibt. Aufgrund der defensiven Marken, der Qualitäten, der starken Dividende und der günstiger werdenden Bewertung würde ich tendenziell eher von einer Buy-the-Dip-Chance sprechen. Aber es könnte sich womöglich anbieten, weiterhin auf der Lauer zu sein. Und gegebenenfalls auf eine sogar noch günstigere Bewertung zu spekulieren.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

