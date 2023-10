Kampf um die Krone: Die Top-Aktien der Größten. Wer das Duell gewinnt ist keine Frage der Größe!

Wer übernimmt künftig die Krone an der Börse? Die Börse, ein gigantisches Schlachtfeld, ist Schauplatz eines epischen Duells um die Krone. In der Arena stehen die Titanen der Wirtschaft, angeführt von Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKN: 870747) und Alphabet (WKN: A14Y6F). Dieser Kampf verspricht nicht nur faszinierende wirtschaftliche Wendungen, sondern offenbart auch die Dynamik und die Hochspannung, die den globalen Aktienmarkt prägen.

Eine Antwort auf die Eingangsfrage ist letztlich auch eine Frage an potenzielle Renditen. Genau das macht sie aus Sicht der Investoren so spannend. Schauen wir heute doch einmal auf die drei größten Unternehmen und ihr Wachstum. Aus meiner Sicht wird das erwartete Gewinnwachstum dabei ein entscheidender Faktor sein, der die Marktkapitalisierung weiter anwachsen lassen sollte. Aber gehen wir einmal näher ins Detail.

Apple: Das Ökosystem wächst weiter

Beginnen wir mit Apple, dem Technologie-Imperium aus Cupertino. Es führt mit einem gewaltigen Marktwert von 2,7 Billionen US-Dollar die Liste der am höchsten kapitalisierten Unternehmen an.

Mit einem erwarteten Gewinnwachstum von 7,4 % in den nächsten fünf Jahren befindet sich Apple zwar auf einem soliden Wachstumspfad, jedoch fehlt hier scheinbar ein wenig das Salz in der Suppe, vergleicht man es mit den Analystenschätzungen der Wettbewerber.

Microsoft: Dank KI und Cloud auf dem richtigen Weg

Dicht auf den Fersen ist Microsoft, der Architekt der digitalen Welt, mit einem Marktwert von 2,4 Billionen US-Dollar. Doch Microsoft gibt sich nicht mit seiner aktuellen Position zufrieden.

Dank Cloud und KI wurden wichtige Acceleratoren gezündet. Ein beeindruckendes erwartetes Gewinnwachstum von 14,4 % zeigt, dass das Unternehmen nicht nur ein Gigant, sondern auch ein agiler Athlet auf diesem Spielfeld des Technologiesektors ist. Mittelfristig könnten die Redmonder Apple damit den Rang ablaufen.

Alphabet: Ohne neue Technologieerfolge wohl chancenlos

Kommen wir zu Alphabet, das drittgrößte kapitalisierte Unternehmen aus Amerika. Es mischt das Duell mit einem Marktwert von 1,7 Billionen US-Dollar auf. Doch hier geht es nicht nur um die Buchstaben A bis Z – es ist eine komplexe Symphonie aus Geschäftszweigen, von der Internetdomäne bis hin zu futuristischen Technologien.

Viele Zukunftswetten sind dabei auf dem Sprung zum Mainstream. Etablierte Technologiefelder wie die Cloud wurden dabei noch gar nicht richtig monetarisiert. Einzig die Online-Werbung dominiert. Und diese ist sehr zyklisch, was wiederum ein Grund für das erwartete Gewinnwachstum von 18,4 % sein mag.

Damit sticht der Online-Werbe-Riese selbst den Office-Anbieter Microsoft aus. Ein Aufholen im Rennen dürfte aber ohne zusätzliche Fantasie wohl etwas länger dauern. Zu groß ist der Abstand auf die beiden führenden Akteure.

Starke Konkurrenz für Apple und Co. auf dem Vormarsch

Doch inmitten dieses spektakulären Duells melden sich auch Unternehmen aus dem Mittelfeld, um die etablierten Ordnungen herauszufordern. Nvidia (WKN: 918422), Meta Platforms (WKN: A1JWVX) und Eli Lilly (WKN: 858560) – sie sind die Wilden, die den Konventionen trotzen und die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Gemessen an der Marktkapitalisierung liegen sie weit hinter den Marktführern. Überzeugend ist jedoch das erwartete Gewinnwachstum. Bei Meta Platforms liegt es für die nächsten fünf Jahre bei 31,8 %. Hier könnten allerdings Nachholeffekte im zyklischen Werbemarkt eine wichtige Rolle spielen. Sollte das Metaversum künftig nicht zum Treiber werden, könnte sich das Gewinnwachstum schnell wieder abschwächen.

Nvidia hingegen ist ein spannendes KI-Unternehmen, dem der Markt großes Potenzial zutraut. Das erwartete Gewinnwachstum von über 78 % ist das höchste unter den 38 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Mrd. USD. Allerdings dürfte hier auch das Enttäuschungspotenzial hoch sein, sollten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Neuester Superstar am Finanzmarkt ist Eli Lilly. Der mittlerweile wertvollste Pharmakonzern der Welt profitiert vom Boom rund um die Abnehmspritze.

Fazit zu den größten Unternehmen

Während die Börsenschlacht tobt, bleibt die Frage: Wer wird die begehrte Krone erringen? Eine Antwort auf diese faszinierende Frage verspricht nicht nur Rendite, sondern auch ein packendes Spiel der Wirtschaft und die Machtverschiebungen, die die Welt der Finanzen prägen.

