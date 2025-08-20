AKTIE IM FOKUS: Technologiewerte schwächeln - Suss Microtec auf Jahrestief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Technologiewerte haben am Mittwoch nach der Nasdaq-Schwäche am Vorabend in den USA auch in Europa eher einen schweren Stand. So gehörten Papiere von Infineon mit minus 1,8 Prozent zu den Schwächsten im Dax . Suss Microtec rutschten im SDax mit fast vier Prozent Minus gar auf ein Jahrestief von 26,54 Euro.

UBS-Expertin Madeleine Jenkins sieht eine eher schwierige Ausgangslage für 2026. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb sie und kappte ihr Kursziel deutlich. Mit 30 Euro liegt es aber klar über dem Xetra-Niveau. Bereits vor dem Kursrutsch vom Mittwoch hielt sie die schwächeren Aussichten für das kommende Jahr eigentlich für weitgehend eingepreist./ag/jha/