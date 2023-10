Starkes Ökosystem: Top-Aktien, die jetzt weiterhin günstig sind

Top-Aktien mit einem starken Ökosystem können eine interessante Wahl sein. Hinter ihnen stecken häufig sehr loyale Kunden, die das Produkt oder die Dienstleistung nicht nur schätzen. Nein, sondern ihr treu bleiben, egal was mit der Weltwirtschaft auch gerade passiert.

Es kann womöglich zu einem Auf und Ab in den Umsätzen kommen. Dennoch sind Ökosysteme ein guter Weg, um mit reichlich Qualität zu investieren. Wenn es dann zu schwächeren Quartals- oder auch mal Jahreszahlen kommen sollte, ist das potenziell ein interessanter Dip.

Heute wollen wir uns zwei Top-Aktien mit starken Ökosystemen ansehen. Beide erscheinen mir außerdem ziemlich günstig. Zumindest für das Potenzial, das sie langfristig-orientiert weiterhin besitzen.

PayPal: Top-Aktie, starkes Ökosystem

Eine erste Top-Aktie, die ein starkes Ökosystem besitzt, ist weiterhin PayPal (WKN: A14R7U). Selbst im bisherigen Jahr 2023 und dem ersten Halbjahr kann der US-amerikanische Zahlungsdienstleister 431 Mio. aktive Nutzer vorweisen. Die wiederum alleine im zweiten Quartal 376 Mrd. US-Dollar Zahlungsvolumen durch die Welt versandt haben. Mit einem annualisierten Wert von 1,5 Billionen US-Dollar sehen wir: Es sind wirklich starke und hohe Volumina, die die vielen westlichen Nutzer konsequent versenden.

Gerade im Bereich der Zahlungsabwicklung geht es um Vertrauen. Der Name PayPal hat sich zu einem der führenden Namen entwickelt. Alleine in den USA nutzen 57 % der Verbraucher PayPal. In Deutschland kommt der Konzern auf einen Marktanteil von 30 %. Beide Werte zeigen, dass das Ökosystem wirklich stark ist. Aber trotzdem noch Potenzial besitzt, um auch qualitativ weiter zu wachsen. Möglichkeiten existieren außerdem im Bereich der Kryptowährungen. Weiteres Nutzer- und Wachstum beim Transaktionsvolumen sollte sich zudem durch mehr Nutzung von Onlinehandel und digitalen Services ergeben.

Die PayPal-Aktie wird noch immer mit einem großen Wertabschlag gehandelt. Bei einem Aktienkurs von ca. 55 Euro oder 58,40 US-Dollar liegt das 2023er Kurs-Gewinn-Verhältnis bei voraussichtlich 16,7. Auf Non-GAAP-Basis kämen wir auf einen Wert von 11,8. Das ist für das starke Ökosystem meiner Meinung nach zu günstig. Zumal PayPal auch jetzt weiter wächst. Die Umsatzerlöse konnten zuletzt um 8 % währungsbereinigt zulegen. Aktienrückkäufe sind ebenfalls ein solider Katalysator.

Meta Platforms: Ein wenig teurer…

Ein zweites, starkes Ökosystem besitzt die Top-Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX). Möglicherweise ist es sogar größer: Per Ende des letzten Quartals besaß der Konzern schließlich 3,88 Mrd. monatliche User. Alleine Facebook besitzt davon 3,03 Mrd. Nutzer, was zeigt: Der Konzern besitzt die führende Plattform. Aber auch mit Instagram, WhatsApp und weiteren Kanälen eine insgesamt hervorragende Wettbewerbsposition.

Meta Platforms erzielt mit diesem Ökosystem jeden Quartal milliardenschwere Umsätze, Gewinne und freie Cashflows. Auch wenn es in den letzten Jahren hohe Investitionen in das Metaverse gegeben hat: Per Ende des ersten Halbjahres konnten trotzdem 60,6 Mrd. US-Dollar an Umsätzen verbucht werden. Das Nettoergebnis belief sich auf 13,5 Mrd. US-Dollar. Der freie Cashflow hingegen auf mehr als 14 Mrd. US-Dollar. Unter anderem mit Aktienrückkäufen erzielt das Management weitere Mehrwerte für die Investoren. Wobei es zuletzt auch ein moderates Umsatzwachstum gegeben hat. Womöglich ein Indikator dafür, dass Werbetreibende (die Haupteinnahmequelle) selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit nicht auf Facebook und die anderen Kanäle verzichten wollen.

Hinter Meta Platforms steckt daher eine Top-Aktie, die ein starkes Ökosystem in beide Richtungen hat. Sowohl, was die Nutzer angeht. Aber auch die Kunden, die jedes Jahr Milliarden für Werbung auf der Plattform ausgeben. Ausgehend vom aktuellen Halbjahresergebnis je Aktie von 5,24 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis zwar bei 29. Sollte der Bestwert von 13,99 US-Dollar aus dem Jahre 2021 wieder erreicht werden, würde sich der Wert auf 21,8 verbilligen. Aktienrückkäufe und weiterhin moderate Wachstumsmöglichkeiten wie das Metaverse oder weiter expandierende Nutzer sollten dann dazu führen, dass das eher preiswert ist. Wie gesagt: Vor allem für das starke Ökosystem.

Der Artikel Starkes Ökosystem: Top-Aktien, die jetzt weiterhin günstig sind ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms und PayPal. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms und PayPal.

