Salesforce: Potenzielle SKS-Formation

Nachdem Salesforce von 126,34 auf 238,22 US-Dollar bis Mitte Juli zulegen konnte und hierbei wichtige Hürden gemeistert hatte, wie beispielsweise bei 193,91 und grob 210,00 US-Dollar, ist das Papier in eine gesunde Konsolidierung übergegangen. Unglücklicherweise entwickelt sich diese jedoch zunehmend in Gestalt einer SKS-Formation, die in der Charttechnik häufig als Trendwendemuster vorkommt. Eine erfolgreiche Auflösung dieses Konstrukts würde das Schicksal der Aktie auf Sicht der nächsten Wochen und Monate besiegeln.

Jetzt genau beobachten!

Die zur SKS-Formation gehörende Nackenlinie fällt in diesem Beispiel sehr schief aus, erst unterhalb von 194,00 US-Dollar dürfte ein aussagekräftiges Verkaufssignal aktiviert werden, vorläufige Ziele könnten dann bei 187,60 und darunter im Bereich von 177,59 US-Dollar für die Salesforce-Aktie ausgerufen werden. Noch aber haben Bullen eine Chance auf eine Negierung der Formation, hierzu würde es allerdings Wochenschlusskurse mindestens oberhalb von 221,00 US-Dollar bedürfen. Ein mögliches Ziel könnte dann an den aktuellen Jahreshochs von 238,22 US-Dollar ausgerufen werden.