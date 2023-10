APPLIED MATERIALS - Chipaktie vor kleinem Ausbruch

Applied Materials Inc. - WKN: 865177 - ISIN: US0382221051 - Kurs: 140,150 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Applied Materials befindet sich seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Als untere Begrenzung dient der Unterstützungsbereich um 135,00 USD bis 133,52 USD. Als obere Begrenzung dient der Widerstandsbereich um 153,20-155,26 USD.

Seit Mitte September läuft die Aktie an der unteren Begrenzung dieser Zone seitwärts. Sie scheiterte bereits mehrmals am Widerstandsbereich um 140,96 - EMA50 bei aktuell 141,09 USD. Auch in den letzten beiden Tagen war diese Hürde zu hoch.

Kleines Kaufsignal, wenn …

Die Aktie von Applied Materials könnte in den nächsten Tagen und Wochen anziehen. Voraussetzung dafür ist aber ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 140,96-141,09 USD. Gelingt dieser Ausbruch, ergäbe sich kurzfristig Potenzial gen 153,20-155,26 USD. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich. Dann könnte der Wert auf ein neues Allzeithoch und in Richtung 180 USD ansteigen.

Sollte der Wert allerdings unter 133,52 USD abfallen, wäre die Seitwärtsbewegung der letzten Tage eine Topbildung. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 120,18 USD gerechnet werden. Damit würde das Aufwärtsgap vom 25. Mai geschlossen werden.

Fazit: Die Aktie des Chipwertes könnte in den nächsten Tagen und Wochen gut performen. Ein Highflyer wird sie aber voraussichtlich nicht werden.

Applied Materials Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)