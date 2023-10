Chevron: Nutzniesser der steigenden Ölpreise mit einer 3,6 Prozent Dividendenrendite!

Der Ölpreis befindet sich seit Juli in einem neuen Aufschwung. Die Terrorereignisse in Israel vom Wochenende sorgen für einen deutlichen Anstieg am Montag. Ölaktien gehören am Aktienmarkt zu den Favoriten. Chevron aus den USA ist eines der größten Unternehmen, welches aber auch 10 Mrd. USD in emissionsarme Technologien bis 2028 investiert. Mit einem KGV24e von 11,5 ist die Bewertung nicht teuer und obendrauf gibt es eine 3,6%ige Dividendenrendite.

Der Ölpreis ist im Steigflug und erhält durch den Terror in Israel aktuellen Rückenwind

Die Ölpreise befinden sich seit Juli in einem Steigflug. Für die Sorte WTI ging es von 65 USD je Barrel auf über 85 USD je Barrel nach oben. Die Aussicht auf eine wirtschaftliche Belebung in China, eine robuste Entwicklung der US-Wirtschaft, gesunkene Vorräte in den USA sowie Produktionskürzungen durch die OPEC stützten die Bewegung. Zudem rechnet die Internationale Energieagentur mit einem Angebotsdefizit von 1,24 Millionen Barrel pro Tag im 2. Halbjahr 2023. Die OPEC taxiert das Defizit für das 4. Quartal sogar auf tägliche drei Millionen Barrel. Am heutigen Montag klettert der Preis der Ölsorte WTI um drei Prozent. Der Terror der Hamas in Israel lässt Befürchtungen hochkochen, dass ein neuer geopolitischer Brandherd in einer wichtigen Ölregion auftritt und die Sanktionen gegen den Iran verschärft werden könnten. Die Unsicherheit im Nahen Osten ist eine Stütze für den Ölpreis, vor allem, wenn sie für eine längere Zeit anhalten sollte.

