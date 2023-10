PAYPAL – Aktie in Not! Anschnallen!

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 57,960 $ (Nasdaq)

Anleger und Investoren in der Paypal-Aktie stellen sich momentan die Frage, wann das Leiden endlich ein Ende hat. Dass im Markt noch Hoffnung besteht, zeigt die Entwicklung seit Sommer. Zwar kam es hier immer wieder zu kurzfristig neue Tiefs, diese wurden jedoch gekauft. Erst nach einigen Erholungsgewinnen ging den Bullen die Puste aus und so blieb diesen am Ende der große Turnaround versagt.

In diesem Umfeld zwischen Hoffen und Bangen kam es in den vergangenen Tagen ausgehend vom neuen Tief erneut zu leichten Käufen. So richtig überzeugen konnten die Bullen dabei aber nicht. In der Aktie müsste es jetzt zu nachhaltigen Kursen oberhalb von knapp 60 USD kommen, um wieder optimistischer nach vorne schauen zu können. Im Anschluss wäre eine Kaufwelle auf 63 bis ca. 66 USD möglich. Hier stünde eine nächste Entscheidung an.

Dynamischer Kursrutsch als Alternative!

Die Alternative wird Anlegern in der Paypal-Aktie gar nicht gefallen. Sofern die aktuellen Stabilisierungsversuche scheitern, ist eine Beschleunigung im Abwärtstrend möglich. Die Kurse könnten dann zügig bis in den Bereich von 45 USD zurückfallen, da man erst ab hier wieder auf offensichtliche Unterstützungen trifft.

Fazit: Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären in der Paypal-Aktie könnte in einer entscheidenden Phase sein. Kommt es in dieser zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 55,80 USD, könnte der derzeitige Stabilisierungsversuch aufgegeben und eine Stop-Loss-Welle ausgelöst werden. Für Erholungsgewinne in Richtung 65 USD oder vielleicht sogar darüber müsste der Widerstandsbereich knapp unterhalb von 60 USD überwunden werden. Bemühungen in diese Richtung laufen zwar, wirklich überzeugen können die Käufer momentan aber noch nicht.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)