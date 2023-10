TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Oktober 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Cropenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen USA: Birkenstock Erster Handelstag New York DEU: Symrise, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/23 15:30 USA: IWF, Fiscal Monitor 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 19/20.9.23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk Verbraucherzentrale Bundesverband zu steigenden Lebensmittelpreisen und politischen Forderungen, Berlin 13:00 DEU: Bundestag u.a. mit Befragung der Bundesregierung (Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke, Fragestunde, Raumfahrtstrategie der Bundesregierung und Globaler Mindestbesteuerung + 13.00 Schweigeminute des Bundestags mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ron Prosor, Botschafter des Staates Israel + 13.00 Rede zur Lage in Israel von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas 14:15 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt Herbstprojektion vor 17:00 DEU: Wirtschaftskonferenz 2023 «Industrie und Mittelstand gemeinsam stärken» der SPD-Bundestagsfraktion + 19.00 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz 18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung zum Thema «Deutsche Häfen und Schifffahrt auf Kurs für die Energie- und Klimawende» BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine + 18.30 Pk mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg DEU: Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte im Einzelhandel im Tarifstreit in Berlin und Brandenburg zum Streik auf (bis 14.10.) DEU: Treffen der Allianz für Transformation + ca. 15.15 Presseunterrichtung nach dem Treffen DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK) (bis 12.10.) MAR: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 13.10.)

