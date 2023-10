VONOVIA - Führt uns die Aktie aufs Glatteis?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 22,950 € (XETRA)

Bislang haben die Käufer ihre Chance genutzt und die Aktie von Vonovia an der Supportmarke bei 21,63 EUR stabilisieren und in der Folge einen weiteren Anstieg an den zentralen Widerstand bei 23,43 EUR auslösen können.

Trendwende knapp über dem Erholungshoch?

Zwar legt die gesamte Struktur des Anstiegs seit Ende März nahe, dass die Aktie noch einen weiteren Anstieg auf das Börsenparkett zaubern dürfte. Allerdings könnte dieser auch die Erholung der letzten Monate abschließen und nach einem Aufwärtsschub bis 24,46 und darüber bis ca. 25,50 EUR in eine große Korrekturwelle übergehen.

Sollte der Wert im Umkehrschluss über das Erholungsziel bei 25,50 EUR ausbrechen, dürfte sich der Aufwärtstrend auch in den kommenden Wochen fortsetzen und die Ziele bei 26,60 und 27,94 - 28,72 EUR in Angriff nehmen.

Unter 21,37 EUR kämen die Bären zurück

Bärisch wäre es daher zu werten, falls die Aktie im Bereich zwischen 24,46 und 25,50 EUR nach unten abprallen und wieder unter 23,34 EUR einbrechen oder zuvor bereits unter 21,37 - 21,63 EUR zurücksetzen würde. In diesem Fall wäre sogar die Erholung seit März auf dem Prüfstand und zunächst mit einem Abverkauf bis 18,58 EUR zu rechnen.

Charttechnisches Fazit: Ein Anstieg über 23,34 EUR wäre mit einem kleinen Kaufsignal verbunden, das allerdings für einen mehrwöchigen Anstieg durch einen Sprung über 25,50 EUR bestätigt werden müsste. Gelingt den Bullen auch der Ausbruch über dieses Erholungsziel, könnte der Bereich um 28,72 EUR angelaufen werden.

Vonovia-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

