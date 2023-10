EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG übernimmt EDM-Veranstalter I-Motion vollständig und setzt Expansionsstrategie fort

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG übernimmt EDM-Veranstalter I-Motion vollständig und setzt Expansionsstrategie fort



12.10.2023 / 09:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News DEAG übernimmt EDM-Veranstalter I-Motion vollständig und setzt Expansionsstrategie fort Berlin, 12. Oktober 2023 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat ihren Anteil an der I-Motion GmbH Events & Communication („I-Motion“) von 50,1 % auf 100 % aufgestockt. Übernommen wurden die restlichen Anteile i.H.v. 49,9 % vom bisherigen US-amerikanischen Joint-Venture-Partner Livestyle, Inc. Damit setzt die DEAG ihre Buy- & Build-Strategie erfolgreich fort und baut ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events sowie den Anteil an eigenen margenstarken Veranstaltungsformaten, mit denen ein hoher Anteil wiederkehrender Erlöse einhergeht, planmäßig weiter aus. Die DEAG ist seit 2019 an I-Motion beteiligt. Seitdem konnten umfassende Synergieeffekte im Ticketing- und Live-Entertainment-Bereich sowie bei der Künstlerakquisition gehoben werden, insbesondere durch Kooperationen mit weiteren DEAG-Tochtergesellschaften und EDM-Festivals (Electronic Dance Music) wie „Airbeat One“. I-Motion verzeichnet seit dem Einstieg der DEAG jährlich rund zweistellige Wachstumsraten (CAGR) und ist hochprofitabel. Entsprechend erwartet die DEAG von der Komplettübernahme – neben den strategischen Vorteilen – deutlich positive Ergebnisse für das Konzernergebnis nach Minderheiten. I-Motion wurde 1994 gegründet und hat sich seit nunmehr drei Jahrzehnten erfolgreich als Marktführer und Veranstalter im Bereich EDM etabliert. Zum Veranstaltungsportfolio von I-Motion gehören u.a. die elektronischen Festivals „NATURE ONE“, „MAYDAY“, „Toxicator“, „Ruhr-in-Love“ und „Syndicate“, das Anfang Oktober 2023 bei seiner 15. Ausgabe rund 20.000 Besucher in die Dortmunder Westfalenhallen zog. Rund 250.000 Besucher verzeichnet I-Motion jährlich bei ihren EDM-Festivals. Zudem werden regelmäßig weitere Veranstaltungen wie beispielsweise der Christmas Garden Koblenz in der Festung Ehrenbreitstein mit weiteren 100.000 Besuchern durchgeführt. Neben Planung, Konzeption und Beratung und dem Management von Veranstaltungen ist I-Motion darüber hinaus auch im Bereich Entertainment-Services tätig. Dazu zählen unter anderem Sicherheits-, Gastronomie- und Marketingkonzepte sowie Personal- und Ordnungsdienste. Die DEAG plant, weiterhin eine aktive Rolle bei der Konsolidierung der Live-Entertainment-Branche in Europa zu spielen und ihr Wachstum durch M&A voranzutreiben. Im Fokus stehen dabei komplementäre Akquisitionen im Bereich Ticketing sowie die Expansion ins europäische Ausland und der Ausbau weiterer Geschäftsfelder. Detlef Kornett, Co-CEO der DEAG: „Die Zusammenarbeit mit I-Motion hat sich seit 2019 sehr gut entwickelt. Unsere Erwartungen haben sich strategisch und wirtschaftlich mehr als erfüllt, sodass die Übernahme sämtlicher Anteile an einem der erfolgreichsten EDM-Veranstalter Europas nun der logische nächste Schritt für uns ist. Gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer der I-Motion, Oliver Vordemvenne, und seinem großartigen Team haben wir unsere Open-Air- und EDM-Events in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut und sehen in diesem Bereich hohes Potenzial zur Expansion, auch im europäischen Ausland. Ich freue mich sehr auf die weitere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Oliver und dem I-Motion-Team als Teil der DEAG-Familie.“ „Wir freuen uns sehr, nun vollständig zur DEAG-Family zu gehören und unsere Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben. Zusammen mit einem starken Team wollen wir unsere Veranstaltungsformate weiterentwickeln und in neue Märkte expandieren. Wir haben uns für die Zukunft noch viel vorgenommen“, kommentiert Oliver Vordemvenne, Geschäftsführer der I-Motion. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 21 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

12.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com