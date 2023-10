BROADCOM - Aktie kurz vor neuem Allzeithoch

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 902,990 $ (Nasdaq)

Die Broadcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 30. Mai 2023 erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 921,78 USD. Seit diesem Hoch läuft sie seitwärts. Im Tief fiel sie dabei Anfang Juni auf 776,38 USD und am 21. September auf 795,09 USD zurück.

Dieser Rückfall im September deutete eine Verkaufswelle in Richtung 677,76 USD an. Aber dies bestätigte sich nicht. Die Aktie setzte sofort zu einer Bodenbildung an und zog zuletzt wieder an das Hoch aus dem Mai an. Am Freitag notierte der Wert sogar minimal darüber, nämlich auf dem aktuellen Rekordhoch bei 925,91 USD. Allerdings gelang kein Ausbruch. Der Wert fiel wieder unter das Maihoch zurück. Aber dieser Rückfall wird heute sofort wieder gekauft.

Klares Kaufsignal, wenn …

Sollte es der Aktie von Broadcom gelingen, sich über 921,78 USD zu etablieren, entstünde ein neues Kaufsignal. Dieses Signal könnte die Aktie 1.100 USD führen.

Sollte der Wert aber doch noch aus der Seitwärtsbewegung nach unten rausfallen, müsste mit einem Rücksetzer auf das alte Allzeithoch bei 677,76 USD gerechnet werden. Das mittel-langfristige Bild wäre dann immer noch bullisch.

Fazit: Mittelfristig orientierte Trader beobachten die Broadcom-Aktie jetzt genau. Ein Ausbruch über 921,76 USD - vorzugsweise unter deutlich steigendem Volumen - könnte eine größere Kaufwelle einleiten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)