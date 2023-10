Moderna: Chance von 91,23 Prozent p.a.!

Trotz der Erwartung von steigenden Corona-Inzidenzen für diesen Winter kommen die Aktienkurse von BioNTech und Moderna nicht wirklich vom Fleck. Ende vergangener Woche hatte das US-Unternehmen Pfizer, mit dem BioNTech gemeinsam die Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt hatte, seinen Ausblick gesenkt und milliardenschwere Abschreibungen angekündigt. Zurzeit gibt es eine große Impfmüdigkeit. Diese Nachrichtenlage kostete gestern auch Moderna rund 6 Prozent an Kursperformance. Bisher beruhen die Einnahmen von BioNTech und Moderna quasi vollständig auf dem Corona-Impfstoff. Beide Unternehmen haben kein anderes Medikament auf dem Markt. Moderna sucht nach neuen Ertragsquellen im Bereich der Krebstherapie. Gestern schloss das Papier von Moderna bei 91,95 USD.

Zum Chart

Der Rückgang der Einnahmen spiegelt sich auch im Chartbild von Moderna wider. Ab 24. September 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des Moderna-Kurses ausgehend vom All Time High bei 497,49 USD. Ab 9. März 2022 ging die abwärts gerichtete Sequenz in eine Seitwärtsrange über, die von der Unterstützung bei 116,13 USD und der Widerstandszone um den Wert 182,65 USD begrenzt wird. Die Seitwärtsrange erstreckte sich zeitlich bis Ende Juli 2023. Es folgte ein Test des tiefer liegenden Widerstandes bei 95,02 USD. Die Kurserholung sorgte aber nicht für eine Rückeroberung der wichtigen Marke bei 116,13 USD. Das Papier präsentierte sich weiter schwach. Gestern wurde die Moderna-Aktie von der schlechten Nachrichtenlage seitens Pfizer und BioNTech erfasst und brach um rund 6 Prozent ein. Dabei wurde die Unterstützung bei 95,02 USD unterschritten. Der Trend ist immer noch nach unten gerichtet, obwohl die aus Sicht von Moderna aufrechte Chance besteht, dass die anstehende Coronawelle stärker ausfallen wird als erwartet. In diesem Fall sollte sich der Kursverlauf stabilisieren und den Abwärtstrend brechen.