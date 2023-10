EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Axxion S.A. erwirbt 100.000 Aktien

EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Axxion S.A. erwirbt 100.000 Aktien



17.10.2023

Advanced Blockchain AG: Axxion S.A. erwirbt 100.000 Aktien 17. Oktober 2023 - Die Advanced Blockchain AG (“AB”, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat 100.000 eigene Aktien zu einem Preis von 2,70 Euro je Aktie an einen Fonds der Axxion S.A. veräußert. Der Gesellschaft fließen damit Erlöse in Höhe von rund 270.000 Euro zu. In diesem Zug wird das Volumen der neuen Wandelschuldverschreibung 2023/2029 auf nominal 1,1 Mio. Euro begrenzt. Advanced Blockchain setzt mit der Veräußerung der eigenen Aktien und der Begebung der Wandelanleihe einen wichtigen Schritt zur Stärkung der finanziellen Lage und zur weiteren Finanzierung des Wachstums. Die Veräußerung erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Kontakt:

Simon Telian, CEO

ir@advancedblockchain.com



Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: „Ich freue mich sehr, einen sehr erfahrenen, auf wachstumsstarke Nebenwerte-Aktien spezialisierten Fonds (Fondsberater Discover Capital GmbH) als neuen Investor begrüßen zu dürfen. Das Engagement demonstriert Vertrauen in unser Unternehmen und das signifikante Wachstumspotenzial unserer blockchain-orientierten Geschäftsmodelle.“ Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/. 17.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

