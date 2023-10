TALANX - Geht es noch eine Etage tiefer?

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 59,200 € (XETRA)

Der massive Aufwärtstrend der Anteile des Versicherungskonzerns Talanx erreichte Mitte September das Kurszielgebiet von 65,43 bis 67,42 EUR. Die Meldung zur Kapitalerhöhung nahm dann binnen eines Tages die dort erwartete kurzfristige Korrektur vorweg und sorgte zunächst für einen Kurseinbruch bis 57,60 EUR.

An dieser Stelle startete eine kurze Erholung, die fast bis an das Korrekturziel bei 62,00 EUR reichte. Dort prallte die Aktie nach unten ab und setzt aktuell wieder an die übergeordnete Aufwärtstrendlinie zurück.

Unter der Aufwärtstrendlinie droht die nächste Verkaufswelle

Sollte diese jetzt unterschritten werden, dürfte auch das Tief bei 57,60 EUR erneut angesteuert werden. Grundsätzlich ist nach dem scharfen Einbruch im September und der gescheiterten Erholung ein weiterer Abverkauf zu erwarten. Dieser dürfte unterhalb von 57,60 EUR an die zentrale Unterstützung bei 54,35 EUR führen. An dieser Stelle könnte der übergeordnete Aufwärtstrend aber reaktiviert und damit auch eine Ausdehnung der Korrektur bis 49,88 EUR verhindert werden.

Sollte sich die Aktie dagegen wieder fangen und über das bisherige Erholungshoch bei 61,35 EUR ansteigen, müsste ein zweites Erholungsziel bei 62,80 EUR überwunden werden, um aus charttechnischer Sicht davon ausgehen zu können, dass der Aufwärtstrend reaktiviert wurde.

Damit stünde eine Kaufwelle bis 65,85 und 67,42 EUR an. Ob der Ausbruch über den massiven Kursziel- und Widerstandsbereich aber im zweiten Anlauf gelingen kann, ist weiter fraglich.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)