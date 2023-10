ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 68 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen des Wettbewerbers Solaredge auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Anders als beim Konkurrenten sei beim deutschen Wechselrichter-Hersteller mit einem hervorragenden dritten Quartal zu rechnen, nachdem die Ziele vor ein paar Wochen angehoben worden seien, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sorgen bereitet dem Fachmann allerdings der trübe Ausblick von Solaredge auf das Schlussquartal. Insbesondere am Auftragseingang könnte es möglicherweise dann auch bei SMA Solar hapern - dieser dürfte laut Hesse bereits im vergangenen Quartal geschwächelt haben./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 17:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 17:25 / ET

