EQS-News: MERKUR PRIVATBANK beendet auch das dritte Quartal 2023 stark

20.10.2023

PRESSEMITTEILUNG MERKUR PRIVATBANK beendet auch das dritte Quartal 2023 stark Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Lage konnte die MERKUR

PRIVATBANK ihre Erträge im dritten Quartal 2023 nochmals steigern. München, 20. Oktober 2023 – Der Wachstumskurs der MERKUR PRIVATBANK KGaA trotzt auch dem aktuell schwierigen Marktumfeld. Die inhabergeführte und börsennotierte Bank mit Sitz in München konnte das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im dritten Quartal 2023 erneut steigern – von vorher 14,8 Mio. EUR auf nunmehr 18,3 Mio. EUR. Der Periodengewinn erhöhte sich im dritten Quartal auf 7,2 Mio. EUR (Vorjahr: 6,6 Mio. EUR). Die Bank stärkte ihr Eigenkapital durch die Begebung von sogenannten Tier 2-Anleihen i.H.v. 19 Mio. EUR. Zudem verzeichnete das Kreditvolumen einen Anstieg auf 3,0 Mrd. EUR, was einen Anstieg von fast 400 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Darüber hinaus konnte das Leasingneugeschäft auf rund 460 Mio. EUR (Vorjahr: 320 Mio. EUR) gesteigert werden. Auch die Geschäftsaktivitäten in der Mittelstandsberatung und -finanzierung trugen zu einer Neugeschäftssteigerung um rund 47 Mio. EUR bei. Darüber hinaus konnte die Bank den Bereich der Vermögensanlage weiter ausbauen. Hier erzielte das Bankhaus einen Nettozuwachs von rund 350 Mio. EUR seit Januar 2023. Insgesamt konnte die Bank ihre Bilanzsumme in diesem Jahr um deutlich mehr als 100 Mio. EUR auf nunmehr 3,4 Mrd. EUR ausbauen. Dr. Marcus Lingel, Vorstandsvorsitzender und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, führt diese positive Bilanz insbesondere auf das diversifizierte Geschäftsmodell der Bank zurück: „Trotz eines schwierigen Marktumfeldes befinden wir uns weiterhin auf Wachstumskurs. Wir besitzen auch in diesen herausfordernden Zeiten die Fähigkeit, uns kontinuierlich positiv weiterzuentwickeln. Unsere Kunden schätzen die unabhängige Beratung, die gerade in einem unsicheren Marktumfeld immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Erfahrung und Kompetenz unserer Mitarbeiter haben daher wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen.‘‘ Aufgrund seiner vielfältigen Geschäftsfelder und seiner Unabhängigkeit sieht sich das Bankhaus auch für das letzte Quartal 2023 gut aufgestellt und rechnet fest mit einer weiteren Ertragssteigerung. Dabei stehen die unternehmerischen Anforderungen der Kunden stets im Mittelpunkt des Handelns. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von über 3,23 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen: Christian Frevert, Engel & Zimmermann GmbH Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 3, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com

