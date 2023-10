Aktien New York: Schwächer - Alphabet drückt Stimmung bei Tech-Werten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach leichten Erholungsgewinnen am Vortag haben die US-Börsen zur Wochenmitte nachgegeben. Vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigten sich schwach. Sie litten unter dem enttäuschend verlaufenen Cloudgeschäft der Google -Mutter Alphabet im abgelaufenen Unternehmensquartal. An der dadurch eingetrübten Stimmung konnten auch die erfreulichen Zahlen des Software-Giganten Microsoft wenig ändern.

Der Dow Jones Industrial gab am Mittwoch im frühen Handel um 0,44 Prozent auf 32 996,02 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,07 Prozent auf 4202,44 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 büßte 1,50 Prozent auf 14 524,90 Zähler ein./ck/he