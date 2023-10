Aktien Frankfurt Ausblick: Dax versucht Stabilisierung nach turbulenter Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax unternimmt am Freitag einen weiteren Stabilisierungsversuch in einer bislang mauen Börsenwoche. Der X-Dax als Indikator für den Dax deutet auf ein moderates Plus von 0,1 Prozent auf 14 752 Punkte zum Handelsauftakt hin. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich ebenfalls stabilisieren.

In den USA war am Vortag der Technologiesektor abermals schwach. Nachbörslich kamen aber die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel am Markt gut an. Beide Aktien legten nachbörslich kräftig zu.

Der Dax steht auf Wochensicht aktuell leicht im Minus, aber über seinem zum Wochenauftakt markierten tiefsten Stand seit März bei 14 630 Punkten. Der Gaza-Krieg, hartnäckig hohe Renditen von US-Staatsanleihen und unterschiedlich gewertete Quartalsberichte aus den USA und Deutschland hatten belastet.

Mit Interesse dürften Anleger erneut auf die Kurse von Siemens Energy und Siemens schauen. Siemens Energy waren am Vortag um gut 35 Prozent abgestürzt, weil der Energietechnikkonzern mit dem Bund über milliardenschwere Bürgschaften für Kredite verhandelt. Im Fahrwasser von Siemens Energy waren auch Siemens-Aktien unter Druck geraten. Vorbörslich auf Tradegate deuten sich für beide Papiere stabile Kurse an.

Der Dax-Titel Covestro hat sich wegen einer weiterhin ausbleibenden Nachfragebelebung erneut vorsichtiger für das laufende Jahr geäußert. Den Markt überrascht das gleichwohl nicht, der Aktienkurs zeigte sich vorbörslich stabil. Unter den Nebenwerten legten Fuchs Petrolub am Morgen um 1 Prozent zu. Der Schmierstoffhersteller hat in den ersten neun Monaten von Preiserhöhungen profitiert./bek/jha/