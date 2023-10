Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht stabil in letzten Handelstag der Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bewegten Börsenwoche und einem deutlichen Rücksetzer am Vortag hat der Dax am Freitag einen weiteren Stabilisierungsversuch unternommen. Im frühen Handel am Freitag lag der deutsche Leitindex mit 0,1 Prozent im Plus bei 14 747 Zählern. Ermutigende Signale gab es aus den USA, wo die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel am Markt gut ankamen und beide Aktien nachbörslich kräftig zugelegt hatten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat mit 23 804 Punkten quasi auf der Stelle. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben./bek/jha/