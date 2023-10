Anleihen-ETFs: Must-have im Depot? | Börse Stuttgart | Exchange Traded Funds

Wie heißt es so schön: “Totgesagte leben länger!”. Das gilt in diesen Tagen auch für die Anlageklasse Anleihen, die lange Zeit unter der Zinsflaute gelitten hat, mit den Zinserhöhungen nun wieder viel Aufmerksamkeit erntet. Also Anleihen direkt kaufen? Oder lieber in Anleihen-ETFs investieren? Markus Jordan, Herausgeber des Anlegerportals extraETF erläutert die Vor- und Nachteile der beiden Anlageklassen und stellt die Neuerung iBonds ETF vor.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung / Totgesagte leben länger - das Comeback der Zinsen

01:48 ► Zinsen - für viele junge Anleger quasi ein Novum

03:34 ► Umschichtungen - Aktienmarkt in Anleihen?

05:24 ► Anleihen direkt kaufen vs. Anleihen ETFs… Unterschiede, Vor- / Nachteile,…

09:13 ► iBonds ETF - was steckt hinter dem neuen Angebot?

12:21 ► Wie groß ist das Angebot an Anleihen-ETFs / Top 5

15:25 ► Informationsangebote ETFs



