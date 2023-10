MTU Aero Engines gewinnt wieder an Höhe

Die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines zählte in der vergangenen Woche zu den wenigen Gewinnern im DAX®. Auftrieb bekam die Aktien vor allem von guten Zahlen. Der Umsatz und der operative Gewinn legten deutlich zu. Viel wichtiger waren allerdings Aussagen des Managements, wonach bei den Triebwerksproblemen mit keinen weiteren Belastungen zu rechnen sei. „Es gibt aber die Chance, den Betrag noch nach unten zu bringen“, sagte Finanzvorstand Peter Kameritsch bei der Vorlage der Geschäftszahlen.

Die Münchener mussten bisher fast eine Milliarde Euro für langwierige außerordentliche Inspektionen zurückstellen. Im vergangenen Sommer hat der Triebwerkspartner Pratt & Whitney kleine Verunreinigungen in einem Metall gefunden, das in einem Teil des Triebwerkskerns verwendet wird. Die betroffenen Triebwerke finden sich unter anderem am A320neo. Nun müssen Hunderte dieser und anderer Flugzeugtypen in den kommenden Jahren zur Inspektion und können wochenlang nicht eingesetzt werden. Der Aktienkurs von MTU Aero Engines stürzte daraufhin kräftig ab. Ein großer Teil der Analysten zeigt sich aktuell trotz der Triebwerkprobleme zuversichtlich. Dennoch sollten Anleger weiterhin mit Schwankungen rechnen.

Chart: MTU Aero Engines Widerstandsmarken: 183,40/199,70/217,95/229,95/245,50 EUR Unterstützungsmarken: 149,25/158,40/162,75/174,20 EUR Die Aktie von MTU Aero Engines pendelt seit Dezember 2020 zwischen EUR 149,25 und EUR 245,50. Mit dem Kurseinbruch in der ersten Septemberhälfte kam die Aktie der unteren Barriere extrem nah. Allerdings fing sich das Papier bereits bei EUR 158,40 und bildete im weiteren Verlauf zwischen EUR 158,40 und EUR 174,20 einen Boden. Aus diesem Seitwärtstrend brach die Aktie vergangene Woche nach oben aus und setzte sich bei rund EUR 178,45 fest. Gelingt der Ausbruch über das jüngste Hoch bei EUR 183,40 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR knapp EUR 200. Dennoch sollten Anleger die Unterstützungszone zwischen EUR 158,40 und EUR 162,80 stets im Auge behalten. MTU Aero Engines in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 25.07.2022–30.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de MTU Aero Engines in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 31.10.2018 – 30.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

