IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec leitet RC-Bohrprogramm auf dem Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Sonora (Mexiko) ein

IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Aztec leitet RC-Bohrprogramm auf dem Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Sonora (Mexiko) ein

- Das RC-Bohrprogramm zur Erweiterung des Ziels in der Zone California von Cervantes wurde aufgenommen.

- Frühere Bohrungen in der Zone California ergaben 1,5 g/t Gold auf 137 m und 1,0 g/t Gold auf 165 m.

Vancouver, Kanada - 31. Oktober 2023 / IRW-Press / - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) gibt bekannt, dass die RC-Bohrungen (Reverse Circulation, Umkehrspülverfahren) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes im mexikanischen Sonora begonnen haben. Aztec plant, das Hauptziel, die Zone California, in den nächsten zwei Monaten anhand von Step-out-Bohrungen zu erweitern. Frühere Bohrungen im Jahr 2022 in der Zielzone California entdeckten eine ausgedehnte Oxid-Porphyr-Gold-Kupfer-Mineralisierung mit Bohrabschnitten von bis zu 1,5 g/t Gold auf 137 m und 1,0 g/t Gold auf 165 m.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72437/AZT_103123_DEPRcom.001.png

Ansicht: Cervantes California Target Expansion RC-Bohrprogramm zur Erweiterung des Zielgebiets California bei Cervantes *

Das Bohrprogramm wurde dahingehend optimiert, vor allem eine Erweiterung der Oxidmineralisierung in der Zone California zu erzielen, die seitlich in alle Richtungen offen ist. In dieser aktuellen Explorationsphase sind mindestens 11 Bohrlöcher und 1.600 m RC-Bohrungen vorgesehen. Das Porphyr-Ziel in der Zone California wurde bisher auf einer Grundfläche von über 1 km x 1 km freigelegt. Die geplanten Bohrziele stützen sich auf Datenmaterial, das während der oberflächlichen Entnahme von Proben aus dem Straßenbau und der detaillierten geologischen Kartierung im Maßstab 1:200, die beide in der ersten Hälfte des Jahres 2023 durchgeführt wurden, gewonnen wurde. Das Oberflächenprogramm begünstigte die Auswertung von Explorationszielen für eine mögliche Erweiterung der Goldmineralisierung in der primären Zielzone California, die Teil des Konzessionsgebiets ist. Die Kartierung bestätigte frühere Bohrungen, die das Vorhandensein von phyllitischen und kalihaltigen Alterationszonen und deren Schlüsselfunktion für die Vererzung anzeigten. Es liegt derzeit eine Genehmigung für weitere 17 Bohrstandorte im Rahmen einer zweite Bohrphase auf dem Projekt vor, die in Abhängigkeit von den Ergebnissen der ersten Phase der RC-Bohrungen, die derzeit im Gange ist, geplant wird.

Die primären Ziele der bevorstehenden Bohrprogramme sind die weitere Definition des Tagebau-Haufenlaugungs-Goldpotenzials der Porphyr-Oxid-Deckschicht bei California, die Erprobung der neigungsabwärts gerichteten Erweiterungen der kieselsäurehaltigen und phyllitischen Alteration im Quarz-Feldspat-Intrusivgestein hinsichtlich einer tieferen Kupfer-Gold-Porphyr-Sulfid-Mineralisierung, die unterhalb der Oxid-Deckschicht liegt, sowie die Suche nach Erweiterungen des Ziels California North.

Aztec wird in nächster Zeit an den folgenden Veranstaltungen und Konferenzen teilnehmen:

1.-4. November: New Orleans Investment Conference, New Orleans, Louisiana

Stand Nummer 216; Lunchpräsentation am 2. November um 12:35 Uhr (CDT)

Konferenzinformationen & Anmeldung: https://neworleansconference.com/

13.-15. November: Precious Metals Summit, Zürich, Schweiz

Informationen über die Konferenz finden Sie unter: https://precioussummit.com/event/2023-precious-metals-summit-zurich/

Übersicht Projekt Cervantes

Cervantes ist ein hoch aussichtsreiches Gold-Kupfer-Porphyr-Projekt im südöstlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das Projekt liegt 160 km östlich von Hermosillo (Sonora, Mexiko) im ertragreichen Kupfer-Porphyr-Gürtel Laramide und etwa 265 km südöstlich der Kupfer-Molybdän-Porphyr-Mine Cananea (Grupo Mexico). Cervantes liegt auch entlang des ost-westlich verlaufenden Goldgürtels, 60 km westlich der epithermalen Goldmine Mulatos (Alamos Gold), 35 km nordöstlich der Goldmine San Antonio (Osisko), 45 km westlich der Mine La India (Agnico Eagle) und 40 km nordwestlich des Goldvorkommens Santana (Minera Alamos). Siehe: Lageplan des Projekts Cervantes

Eckdaten des Projekts Cervantes

- Großes, gutgelegenes Konzessionsgebiet (3.649 Hektar) mit guter Infrastruktur, Straßenzugang, nahegelegener Stadt, Land in Privatbesitz, Wasserbrunnen auf dem Konzessionsgebiet, Strominfrastruktur in der Nähe.

- Neun aussichtsreiche Mineralisierungszonen, verbunden mit hochgradigen Porphyren und Brekzien entlang eines 7,0 Kilometer langen, ost-nordöstlich verlaufenden Korridors mit mehreren durchquerenden Nordwest-Strukturen.

- Ausgeprägte geophysikalische Anomalien, das Ziel California ist durch hochmagnetische Anomalien und Anomalien mit geringer Resistivität sowie hoch radiometrische Aufladbarkeitsanomalien als Reaktion auf eindringende Alteration gekennzeichnet.

- Ausgedehnte Goldmineralisierung in der Zone California, 118 Bodenproben mit durchschnittlich 0,44 g/t Gold über ein Gebiet von 900 Metern mal 600 Metern, Gesteinsschlitzproben aus der Grube von bis zu 0,47 g/t Gold über 222 Meter.

- Ausgedehnte Bohrungen in der Zone California durchteuften die Goldoxiddecke zu einem klassischen Gold-Kupfer-Porphyr-System mit Bohrergebnissen von bis zu 1,49 g/t Gold über 137 Meter und 1,00 g/t Gold über 165 Meter.

- Ausgezeichnete Goldrückgewinnung aus vorläufigen metallurgischen Prüfungen am Bohrkern in der Zone California; Oxidgoldrückgewinnung im Bottle-Roll-Test reicht von 75 % bis 87 %.

- Dreidimensionale IP-Untersuchung, die 2019 durchgeführt wurde. Die IP-Aufladbarkeit verstärkt und erweitert sich bis in eine Tiefe von über 500 m über ein Gebiet von 1.100 mal 1.200 m und erweitert starke Aufladbarkeitsanomalien in Richtung Südwesten, die Estrella, Purísima East und Purísima West abdecken und weitestgehend mit Alteration und geochemischen Au-Cu-Mo-Bodenanomalien übereinstimmen.

Weitere Zielgebiete

Purisima East - Ausstreichende Oxidationszonen, alterierte und mineralisierte Diatrembrekzien und Porphyr-Intrusionen, geprägt durch eine geochemische Bodenanomalie von 700 m x 600 m, in 193 Proben mit durchschnittlich 0,25 g/t Gold, eine kleine historische Glory-Hole-Mine, in welcher die entnommenen Gesteinsfragmentproben eine hochgradige Mineralisierung mit bis zu 44,6 g/t Gold ergaben.

Estrella - Ausbisse von Oxidationszonen und Sulfide in silifizierten Sedimenten aus dem Paläozoikum in der Nähe von Quarz-Porphyr-Gängen mit Gesteinsfragmentproben mit bis zu 3,9 g/t Gold und 2.010 ppm Kupfer.

Purisima West - Ein Spiegelbild von Purisima East in Bezug auf Größe und Typ der Oxidationszonen, alterierte und mineralisierte Brekzien und Intrusionen in Verbindung mit Gold- und Kupfer-in-Bodenanomalien.

Jasper - Die Schürfgrabungen von 2017 ergaben eine Skarn-Mineralisierung des Verdrängungstyps mit bis zu 0,52 % Kupfer und 0,62 g/t Gold über eine Länge von 92,4 m. Im Jahr 2022 wurde mit den RC-Bohrungen eine breite Zone einer Kupfer-Goldmineralisierung in JAS22-001 - 0,215 % Cu auf 69,9 m - entdeckt.

California North - Zusammentreffen einer geochemischen Anomalie der IP-Aufladbarkeit und einer Gold-Kupfer-Molybdän-in-Bodenanomalie mit einer durch RC-Bohrungen nachgewiesenen Gold-Kupfermineralisierung, eine nördliche Erweiterung des Zielgebiets California.

Weitere Zielgebiete - Porphyralteration und geochemische Bodenanomalien prägen die Prospektionsgebiete Jacobo und Brasil, zur Erweiterung und Definition dieser Ziele sind jedoch weitere Arbeiten erforderlich.

* Hinweis: Die Gehaltsmächtigkeit in Meter-Gramm/Tonne ist das Ergebnis der Multiplikation der Länge eines Bohrlochabschnitts, gemessen in Metern, mit dem Gehalt der Goldwerte im Abschnitt; die resultierende Zahl wird in Gramm/Tonne gemessen. Die Gehaltsmächtigkeit ist weder als Bruttometallwert noch als Ressourcenschätzung zu verstehen. Für das Ziel California liegt noch keine aktuelle, konforme Ressourcenschätzung vor.

Allen David Heyl, B.Sc., CPG, VP Exploration von Aztec, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Herr Heyl beaufsichtigte das Explorationsprogramm bei Cervantes und hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, President & CEO, Direktor

Tel: (604) 619-7469

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: simon@aztecminerals.com

Internet: www.aztecminerals.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Gewisse Faktoren können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Die tatsächlichen Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, die zuvor erwähnten Faktoren und andere Unsicherheiten ausreichend berücksichtigen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72437

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72437&tr=1

