AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

AEVIS VICTORIA SA – Anhaltendes organisches Wachstum im dritten Quartal 2023



03.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 3. November 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) – Anhaltendes organisches Wachstum im dritten Quartal 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte in der Periode bis zum 30. September 2023 einen Umsatz von CHF 710.2 Millionen. Das Ergebnis war aufgrund der Veränderung des Konsolidierungskreises und des Ausbleibens von Fusionen und Übernahmen rückläufig. Auf vergleichbarer Basis hätte der Gesamtumsatz CHF 702.9 Millionen betragen (2022: CHF 676.1 Mio.), entsprechend einem organischen Wachstum von 4.0%. Beide Geschäftsbereiche Hospitality und Healthcare erzielten erneut ein organisches Wachstum. Der Geschäftsbereich Hospitality der Gruppe, MRH Switzerland AG (ex-Victoria Jungfrau AG), erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von CHF 134.9 Millionen, was einer Zunahme um 10.8% entspricht, davon 7.3% organisch. Diese Entwicklung wurde insbesondere von den Destinationen Zermatt und Interlaken getragen. Swiss Medical Network SA erzielte in der Berichtsperiode einen konsolidierten Umsatz von CHF 566.3 Millionen, entsprechend einem organischen Wachstum von 3.1%. Aufgrund der Veränderung des Konsolidierungskreises und der De-konsolidierung von Réseau de l'Arc SA (ex-Hôpital du Jura Bernois SA) seit dem 31. Dezember 2022 reduzierte sich der ausgewiesene Umsatz um 13.3%. Das dritte Quartal ist aufgrund der Sommerpause traditionell schwächer. Réseau de l'Arc SA selbst verzeichnete einen Umsatz von CHF 109.8 Millionen (2022: CHF 95.2 Mio.), eine Steigerung um 15.2% gegenüber dem Vorjahr, wobei ein organisches Wachstum in Höhe von 4.2% resultierte. Réseau de l'Arc SA wird seine Jahresergebnisse gemäss den Richtlinien des Kantons Bern separat veröffentlichen. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA – Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung