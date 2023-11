EBAY - Nach Zahlen unter Druck

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 40,770 $ (Nasdaq)

Ebay gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Das Unternehmen übertraf den erwarteten Gewinn je Aktie um 3 Cent und verdiente 1,03 USD. Der Umsatz lag bei 2,5. Mrd. USD. Damit wurden die Schätzungen getroffen. Die Anleger reagieren auf diese Zahlen wenig erfreut und schicken die Aktie zum Handelsstart um über 6,5% ins Minus.

Im Oktober 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 81,19 USD. Anschließend fiel der Wert auf 36,18 USD zurück. Nach einer kleinen Bodenbildung kam es ab Oktober 2022 zu einer Erholung auf 52,23 USD. Aber seit 01. August notiert der Wert unter dem zugehörigen Aufwärtstrend. Am 18. Oktober kam es zum Bruch der Unterstützungszone um 42,23-42,01 USD. Die Aktie wurde auf 37,93 USD abverkauft, ehe sie sich zuletzt wieder erholte. Der heutige Einbruch beendet diese Erholung.

Neue Verkaufswelle nach Zahlen?

Sollte sich die negative Eröffnung bestätigen, wäre in den nächsten Tagen mit weiteren Kursverlusten in Richtung 37,93 USD oder sogar 36,18 USD zu rechnen. Ein signifikanter Bruch des Bereichs um 36,18 USD wurde auf weitere Abgaben in Richtung 26,36 USD hindeuten. Sollte der Wert allerdings über 42,23 USD ansteigen, dann wäre eine Erholung gen 46,07-48,86 USD möglich. Dort liegt ein offenes Abwärtsgap vom 27. Juli 2023.

Fazit: Die Reaktion auf die Zahlen bestätigt das bärische Chartbild. Die Erholung der letzten Tage hatte daran eh nichts geändert.

eBay-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)