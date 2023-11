COVESTRO - Mir schwant Böses! Das Risiko steigt!

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 47,740 € (XETRA)

Mit Argusaugen würde ich derzeit das Kursgeschehen in der Covestro-Aktie verfolgen, auch wenn der Kurs heute 1,38 % zulegen kann. Das Risiko ist in den vergangenen Tagen spürbar gestiegen, aber noch ist nicht alles verloren.

Mit dem Rücken zur Wand!

Mit dem Halten der Unterstützung bei 46,21 EUR konnte Anfang des Monats in der Covestro-Aktie eine interessante Kaufgelegenheit ausgemacht werden. Wichtig für dieses Szenario wäre im Anschluss gewesen, dass die Kurse möglichst zügig in Richtung 50,10 EUR oder sogar darüber hinaus durchstarten würden.

Genau diese Entwicklung gab es in den vergangenen Tagen jedoch nicht. Zwar konnten die Käufer auch in dieser Woche den Unterstützungsbereich bei 46,21 EUR halten, auf dem Weg nach oben tat man sich in den vergangenen Tagen jedoch schwer. Dies gibt in meinen Augen zu denken und erhöht das Risiko, dass der Kurs noch einmal unter 46,21 EUR nachgeben könnte. Kommt es dabei sogar zum Start eines neuen Abwärtstrends, wären problemlos Verkäufe in Richtung 41/40 EUR möglich.

Gemeinsam Chancen erarbeiten und umsetzen!

Genau diese Entwicklung würde ich als Investor in der Covestro-Aktie nicht tatenlos hinnehmen. Noch vor gut einer Woche sah das Chartbild in der Covestro-Aktie interessant aus, heute sind die Bullen nicht chancenlos, das Risiko ist jedoch gestiegen. Mit den neuen Informationen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, gilt es, zu handeln. Dabei können Sie ein einfaches Prinzip für den erfolgreichen Handel anwenden: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.

Da die Bullen in der Covestro-Aktie nicht gänzlich chancenlos sind, könnte man einen Kompromiss eingehen. So könnte man im aktuellen Preisbereich ursprüngliche Käufe reduzieren und damit ein wenig Risiko aus der Position herausnehmen. Mit dem Rest könnte man weiterhin versuchen, auf eine Erholung zu setzen.

Diese Denk- und Vorgehensweise unterscheidet das Trading ganz klar von einer Analyse. Als Analyst meldest du dich eventuell erst dann wieder zu Wort, wenn es eine wirklich neue Entscheidung gibt. Als Trader musst du jedoch jederzeit auf eine neue Entwicklung reagieren. Wer sich im Tradingprozess unsicher ist, kann gerne unseren Experten in Trademate über die Schulter schauen. Hier dürfte für jeden etwas dabei sein, vom kurzfristigen Trader bis hin zum Investor. Wer Anregungen wie die Idee in Covestro sucht, findet solche unter anderem auch in unserem stock3-Plus-Angebot.

Fazit: Für mich hat sich das Chartbild in der Covestro-Aktie von spekulativ bullisch auf neutral verändert. In der Aktie steht eine Entscheidung oberhalb von 46,21 EUR an, die auch mittelfristige Auswirkungen haben dürfte.

Covestro-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)